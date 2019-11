Horváth Ildikó: a kormány nem készül kórházbezárásokra

2019. november 21. 12:32

A kormány nem készül kórházbezárásokra, a célja az, hogy jobbá tegye a betegek és az egészségügyi dolgozók körülményeit - közölte az egészségügyért felelős államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Horváth Ildikó azt mondta, Gyurcsány Ferenc kormánya 2006-2007-ben kórházakat zárt be, ötezer egészségügyi dolgozót bocsátott el, elvett az orvosoktól egyhavi fizetést, és szétverte az országos intézetek nagy központjait is. Az ellenzék most is ezzel oldaná meg a problémákat - vélekedett az államtitkár.

Hozzátette, 2010 után az új kormányzat csökkenteni tudta ezeket a károkat.

Utalt arra is, hogy az Egészséges Budapest Programban szerepel a mintegy egymillió ember ellátására alkalmas dél-budai szuperkórház. Fontosnak nevezte az új, korszerű intézmény megépítését.

Horváth Ildikó az M1 aktuális csatornán arról beszélt: a kormány célja, hogy napról napra magasabb színvonalú legyen az egészségügyi ellátás. Ennek érdekében hozták létre az alapellátás megerősítését szolgáló Három generációval az egészségért és a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat elnevezésű programot, amelynek keretében szűrőbuszok mennek olyan településekre, ahonnan nehezebb bejutni a szűrőközpontokba.

A fejlesztési célok között említette, hogy az alapellátásban egyre több járóbeteg-ellátáshoz tartozó vizsgálatot lehessen elvégezni, például ultrahangos és CT-vizsgálatokat, valamint kisebb, altatás nélküli sebészeti műtéteket - tette hozzá.

Az államtitkár ismertetése szerint egy éve indult el az országban a vastagbélszűrési program, amelynek köszönhetően 415 embernél diagnosztizálták a betegséget időben, akiknek kisebb beavatkozással meg lehetett menteni az életét.

