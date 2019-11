DK-s jelölt zsarolhatta meg Borkai Zsoltékat

2019. november 21. 12:38

A Gyurcsány Ferenc vezette DK önkormányzati képviselőjelöltje volt korábban az az egykori válogatott labdarúgó, akit hétfőn előállított a rendőrség a Borkai-zsarolás ügyében. Póczik József azt állítja: ő csak eljuttatta a horvátországi hajóúton készült botrányos felvételeket Borkai Zsolthoz, a rendőrség azonban zsarolás miatt nyomoz az ügyben.

Póczik József (képünkön) volt válogatott labdarúgó tagadja, hogy megzsarolta volna a Fideszből kilépett és a győri polgármesteri székről lemondott Borkai Zsoltot a horvátországi hajó­kiránduláson készült szexuális tartalmú felvételekkel. Póczik, aki 2014-ben Győrben DK-s színekben elindult egyéni képviselőjelöltként az önkormányzati választáson, a 24.hu hírportálnak csak azt ismerte el, hogy elvitte a felvételeket Borkai Zsoltnak. A férfi a történtekről annyit árult el, hogy 2018 júniusában kapott egy telefonhívást egy olyan személytől, akit nem ismert. – Titkosított telefonszámról hívott. A lényeg az volt, hogy egy budapesti szálloda, a Novotel portáján hagytak a nevemre egy borítékot. Nem mondták el, hogy mi van benne, csak hogy adjam át Borkai Zsoltnak. Én ezért a borítékért elmentem, azt felvettem – magyarázta Póczik József, aki úgy emlékezett, hogy azt csak a kocsiban nézte meg, mi van benne, a látottakon elképedt. – Ezután Győrbe mentem, és a felvételeket átadtam Borkai Zsoltnak, aki nagyon örült ennek, fülig ért a szája. Hálálkodott. Kérdezte, hogy hálálhatná meg. Én meg mondtam, hogy sehogy – mesélte Póczik, aki hozzáfűzte: átadta a felvételeket, de nem kért, nem is kapott értük semmit. Helyi forrásaink azonban arról számoltak be: kevéssé valószínű, hogy a felvételek rejtélyes úton, egy ismeretlen személytől kerültek Póczikhoz, inkább azt tartják valószínűnek, hogy a férfi az ismeretségi köréből kaphatta meg az anyagot.

A 24.hu kérdésére a volt válogatott labdarúgó elmondta azt is, hogy egykori csapattársával, Glázer Róbert korábbi futballistával nem váltott szót a videófelvételekről, és nem is adta át neki azokat, így nem beszélt róluk a labdarúgó testvérével, Glázer Tímeával (DK), a győri ellenzék polgármesterjelöltjével sem.

Mint ismert, az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda zsarolás és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást. Az eljárásban több gyanúsított van. A nyomozás érdekei­re tekintettel a rendőrség nem adott bővebb tájékoztatást az eljárásról, de lapunk megírta, hogy hétfőn több személyt is előállítottak: Póczik mellett két prostituáltként dolgozó nőt is, akik a horvátországi hajóutazáson is szexuá­lis szolgáltatást nyújthattak. A sajtóban többféle találgatás is megjelent arról, hogy Póczik mennyit kérhetett a felvételekért. A legtöbb helyen tízmillió forintról számoltak be, míg a Privátkopó úgy tudja: a zsarolók húszmillió forintot kértek a videóért, de Borkaiék azért nem fizettek, mert korábban már több tíz milliót adtak valaki másnak, aki szintén ugyanezekkel a felvételekkel zsarolt.

