Rendőrőrs lesz Hitler szülőházából

2019. november 21. 18:04

A ház Braunau am Innben. Baljós örökség Fotó: Reuters

Évekig húzódó vita jutott nyugvópontra, miután eldőlt: rendőrkapitánysággá alakítják át Adolf Hitler szülőházát. – Az, hogy a házat a jövőben a rendőrség használja majd, félreérthetetlen jeléül kell hogy szolgáljon annak: az épület örökre kikerül a nemzetiszocializmus emlékezetéből – mondta a felső-ausztriai Braunau am Inn településen lévő házról Wolfgang Peschorn osztrák belügyminiszter, akit német nyelvű hírportálok idéztek. A hatóságok azt akarják megakadályozni, hogy a diktátor szülőházához – ahol az 1889-es születésű Hitler csak csecsemőként élt – neonácik zarándokoljanak. 2011 előtt az épületet szociális foglalkoztatóként használták, de amikor az állaga már romlani kezdett, a szociális szervezet kiköltözött onnan. Az osztrák Kurier 2013-ban arról írt, hogy egy karitatív szervezet bérelheti ki a házat, és migránsokat szállásolhat el benne, de ebből végül nem lett semmi.

2017-ben az osztrák állam vette kezelésbe az ingatlant, ez pedig elhúzódó jogvitához vezetett. Most uniós szintű építészeti pályázatot írnak ki a ház átalakítására, ennek eredményét a jövő év első felében hirdetik ki. Arról is volt szó korábban, hogy holokauszt-emlékhelyet alakítanak ki a kétemeletes házban – ez az elképzelés sem vált valóra. De az épület elé állítottak egy, a mauthauseni koncentrációs táborból származó gránittömböt, amelyen ez a felirat áll: „A békéért, a szabadságért és a demokráciáért. Soha többé fasizmust. Halottak milliói emlékeztetnek.” Az osztrák–német határon fekvő 17 ezres Braunau am Innt rengeteg turista is felkeresi, hogy Hitler szülőházánál fényképezkedjen.

