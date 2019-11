Szakács Árpád kapta a Lovas István-sajtódíjat

2019. november 21. 23:59

Átadták tegnap este a Lovas István Társaság által megalapított Lovas István-sajtódíjat a budai Szent Margit Gimnázium dísztermében. A kitüntetett újságíró, Szakács Árpád kollégánk beszédében idézett Szabó Dezső 1938-as, a magyar miniszterelnökhöz intézett leveléből, amelyben az író a magyar nemzeti öntudat erősítésének szükségességére hívta fel a figyelmet.

Szakács Árpád az akkori helyzetet párhuzamba állította a mai kulturális élettel, amelyben szerinte most is a magyarellenes, kozmopolita szellemiség uralkodik. – Magyarországon ma a balliberális világkép emberkísérletének programja zajlik, ezt segíti a kultúra minden területe, a film, a képzőművészet, a könyvkiadás, a színház és a zene – hangsúlyozta a díjazott. Szerinte a kulturális téren hiányoznak a győzelmek, sőt a csaták is.

– Miközben a másik oldal forradalmi narratívában él, addig a saját, tízmilliárdokkal megtámogatott köreink a legjobb esetben is minden hatás nélküli, kínosan amatőr látszatcselekvéssel próbálják elfedni a semmittevést – fogalmazta meg kritikáját az újságíró.

Szakács Árpádot a Demokrata újságírója, Szentesi Zöldi László méltatta, aki megemlékezett a néhai Lovas István pótolhatatlan munkásságáról is. A díjazottról úgy fogalmazott: nem a rendszert akarja megváltoztatni, mert ahhoz mindannyian kevesek vagyunk, hanem a rendszert a magyarság szolgálatába állítaná. Ez a valódi hűség, és ezért fogunk megmaradni – mert még vannak olyan embereink, mint a köröstárkányi Szakács Árpád – fűzte hozzá.

magyarnemzet.hu