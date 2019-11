Temesvár: végzetes rovarirtás, ismét evakuálták az egyik tömbházat

2019. november 22. 09:11

Másodszor is evakuálták azt a tömbházat Temesváron, amely annak a szomszédságában áll, amelyben három személy meghalt egy kártevőirtásból keletkezett tragédia nyomán, és amelyről kiderült, hogy abban is ugyanaz a cég végezte a rovarirtást.



A nyomozást védelmi minisztérium különleges egysége segíti.



Szerda este ismét kilakoltatták a családokat abból az épületből, amelyben szerencsére nem történt tragédia, de mint kiderült, ugyanaz a vállalkozó végzett benne rovarirtást, amelyik a szomszédos épületben gondatlanságból két kisgyerek és az egyikük anyja halálát okozta.



Miután nem mértek magas koncentrációjú mérgező anyagot az épületben szerda reggel a lakókat visszaengedték, de aztán a katasztrófavédelem ismét elrendelte az evakuálást, hogy a védelmi minisztérium különleges mobil egysége is vizsgálatokat végezhessen. Ismét ellenőrzéseket végeznek az egyik tömbházban.

A szakemberek „csúcstechnológiájú felszereléssel” mérik be a különféle szerves és szervetlen vegyületekből hátramaradt foszfor koncentrációját, és ellenőrzik az eddig elvégzett fertőtlenítési műveleteket. A segítségért a rendőrség fordult a védelmi minisztériumhoz – olvasható a tárca közleményében.



Több mint negyvenen kórházban



Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint összesen 44 személyt ápolnak kórházban az eset következményeként: kilenc személyt a Pius Brînzeu Megyei Sürgősségi Kórházban, hármat a temesvári városi kórházban és 32 gyermeket a Louis Ţurcanu Gyerekkórházban.

Kedd este harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték Buţă Ioan Sorint, annak a kártevőirtó cégnek a tulajdonosát, amely a temesvári Mioriţei utcai tragédiát előidézte – nyilatkozták rendőrségi források.

A kihallgatását követően a rendőrök a hétfőről keddre virradó éjszaka őrizetbe vették a férfit gondatlanságból elkövetett emberölés és toxikus anyagokkal vagy termékekkel való kereskedés gyanújával. Az ügyészek szerint a cég egy Delicia–GASTOXIN nevű kártevőirtószert használt, amely alumínium-foszfidot tartalmaz. Ez egy rendkívül mérgező anyag, belélegzés esetén fatális lehet, használatához speciális engedély szükséges.

