Novemberben is csökkent a német magánszektor teljesítménye

2019. november 22. 10:27

Csökkent a német gazdaság magánszektorának teljesítménye novemberben, már a harmadik egymást követő hónapban, de a visszaesés üteme kicsit enyhébb volt és felbukkantak biztató jelek is.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató felmérésének pénteken közölt előzetes adatai szerint a feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 5 havi csúcspontra, 43,8 pontra nőtt az októberi 42,1 pontról. Elemzők kisebb javulásra, 42,9 pontos értékre számítottak.



A szolgáltatóipari BMI előzetes értéke viszont 38 havi mélypontra, 51,3 pontra süllyedt az előző havi 51,6 pontról. Elemzők emelkedésre, 52 pontos értékre számítottak.



A feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor együttes teljesítményét tükröző összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) előzetes értéke 3 havi csúcspontra, 49,2 pontra nőtt az októberi 48,9 pontról. Elemzők erősebb javulást, 49,4 pontot vártak.



A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi.



A feldolgozóipar és a szolgáltatások együttesen a német gazdaság több mint kétharmadát adják.



Vannak azonban reményre okot adó jelek is: lassabb ütemben csökkentek a külföldi megrendelések, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az exportorientált feldolgozóiparban, az üzleti bizalom pedig négy hónap óta először visszatért, de a múlthoz képest továbbra is alacsony szinten áll.



Az adatokat kommentálva Phil Smith, az IHS Markit főközgazdásza kiemelte: a szolgáltató szektor még mindig rugalmasságot mutat, de csak szerény mértékben, az utóbbi három év leglassabb ütemével bővült. A feldolgozóipar változatlanul recesszióban van, de legalább jó irányba mozdult el, és a legrosszabbat már maga mögött hagyta.



"Sajnálatos, hogy a foglalkoztatottság nem növekedett, de az adatok azt mutatják, hogy az alacsony infláció és a bérek emelkedése támogatja a fogyasztást" - mutatott rá Smith.



MTI