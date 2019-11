A török biztonsági erők elfogták számos öngyilkos merénylő felkészítőjét

2019. november 22. 11:57

A török biztonsági erők elfogták az északnyugat-szíriai Azázban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik harcosát, aki az elmúlt években számos öngyilkos merénylő felkészítéséért és robbantásos merénylet végrehajtásáért felelt világszerte - nyilatkozta Süleyman Soylu török belügyminiszter a Hürriyet török kormánypárti napilapnak az újság pénteken megjelent száma szerint.

Az interjúból nem derült ki, hogy a török hatóságok mikor fogták el a terroristát, mindazonáltal Soylu már a múlt héten jelezte, hogy megtalálták az Iszlám Állam egyik fontos emberét, de akkor részleteket nem árult el.



A belügyminiszter most közölte: a dzsihadista neve Abu Dzsihád ed-Din en-Naszír Ubejde, a fedőneve pedig Juszuf Huba. Hozzátette: a világ különböző országaiban elkövetett 20 merényletre ő adta ki a parancsot.



Soylu kiemelte: Juszuf Huba adott utasítást a 2017. július 28-ai hamburgi terrortámadásra is. Aznap délután Hamburg Barmbek nevű városrészében a tettes belépett egy szupermarketbe, majd leszúrt egy embert, aki belehalt sérüléseibe. A késelés után elhagyta az üzletet, és menekülés közben megsebesített hat embert. A támadót járókelők fogták le, a férfi dulakodás közben könnyebb sérüléseket szenvedett. Végül a helyszínre érkező civil ruhás rendőrök őrizetbe vették.



A török belügyminiszter azt is elmondta, hogy ugyancsak Juszuf Huba adott parancsot egy 2018-as oroszországi robbantásos merényletre, ám azt nem tudatta, hogy melyikre.



Soylu kifejtette: Juszuf Huba internetes és személyes katonai kiképzéseket tartott. Az öngyilkos támadók felkészítésén kívül oktatta a gépkocsiba rejtett pokolgépek, valamint a mérgezéses merényletek előkészítését.



Soylu azt is mondta, hogy Juszuf Huba felsővezető az Iszlám Államon belül, de pontos titulusát nem nevezte meg. Végül közölte: a férfi kihallgatása folyamatban van Szíriában.



A török határtól öt kilométerre található Azáz városa 2016 ősze óta áll török ellenőrzés alatt, miután a török hadsereg a nyár végén hadműveletet indított a határ menti térségben, hogy kiszorítsa onnan a dzsihadistákat és a kurd fegyvereseket.

MTI