Újabb hiperszonikus rakétakísérleteket tervez idén az orosz Északi Flotta

2019. november 22. 14:04

Újabb kísérleteket készül elvégezni az idén a Cirkon típusú hiperszonikus hajóelhárító rakétával az orosz Északi Flotta - közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség pénteken katonai forrásra hivatkozva.

"A Cirkont az év végéig a Fehér-tenger medencéjében tervezik elindítani. A konkrét dátumot az anyagi rész készültsége függvényében fogják megnevezni" - jelentette ki a névtelenül nyilatkozó, a TASZSZ szerint az északnyugati szövetségi körzetben szolgáló illetékes.



A forrás szerint az új rakétát egy most készülő, különleges pontonplatformról fogják kilőni.



A hivatalos orosz tájékoztatás szerint augusztus 8-án egy tengeri platformon elvégzett fegyverkísérlet közben történt robbanás az Észak-Oroszországi Arhangelszk megyében, Szeverodvinszk várostól mintegy 40 kilométerre, Nyonoksza község közelében. A baleset után, amelyben hét ember életét vesztette, a régióban átmenetileg felszökött a gammasugárzás.



A tesztelt fegyver típusát hivatalosan azóta sem nevezték meg.



Vlagyimir Putyin elnök posztumusz Bátorság-renddel tüntette ki a fegyverkísérlet részvevőit, a Roszatom öt és a védelmi tárca két alkalmazottját. A kitüntetéseket csütörtökön adta át a Kremlben az özvegyeknek.



Putyin a szertartáson azt mondta, hogy a baleset egy olyan új rakétahajtómű-szerkezet kipróbálásakor történt, amelyhez fogható nincs a világon.



"Az egyedülálló technológia birtoklásának ténye önmagában a béke legfontosabb és megbízható garanciáját jelenti a bolygón" - fogalmazott.



Szavai szerint az életüket vesztett szakértők "rendkívül nehéz, felelősségteljes és kritikus fontosságú" területen tevékenykedtek, olyan műszaki elképzelések és megoldások valóra váltásán, amelyek "a legélenjáróbbak", és amelyeknek "nincs analógiája a világon". Putyin azt mondta, a fejlesztés alatt álló fegyver "arra hivatott, hogy évtizedekre biztosítsa Oroszország szuverenitását és biztonságát".



A Roszatom korábbi közlése szerint szakemberei a "rakéta részét képező radioizotóp energiaforrással kapcsolatos tevékenységet folytattak" a detonáció idején, amely a Fehér-tengerbe vetette őket. A védelmi minisztérium azt állította, hogy a Roszatom szakemberei egy folyékony üzemanyagú reaktív hajtóművön dolgoztak, és a gyulladás pillanatában az izotóp energiaforrásokat ellenőrizték.



Vjacseszlav Szolovjov, a Szarovban működő Oroszországi Szövetségi Nukleáris Központ - Kísérleti Fizikai Összoroszországi Tudományos Kutatóintézet tudományos vezetője úgy nyilatkozott, hogy a tudósok a védelmi tárca számára végeztek fejlesztéseket, amelyek egyike a radioaktív hasadóanyagokat használó, kisméretű energiaforrások kifejlesztése.



Donald Trump amerikai elnök egy augusztus 13-i Twitter-bejegyzésében az írta, hogy egy orosz Skyfall (9M730, Burevesztnyik) típusú manőverező robotrepülőgép robbant fel. Októberben Thomas DiNanno, az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára arról nyilatkozott a The Washington Postnak, hogy a baleset - amelynek során szerinte ellenőrizetlen nukleáris reakció indult be - egy tengerbe zuhant Skyfall szárnyas rakéta kiemelésekor történt.



Vlagyimir Putyin az orosz parlament két háza előtt február 21-én elmondott beszédében azt mondta, hogy a Cirkon fejlesztése "a menetrend szerint halad". Állítása szerint a Kalibr szárnyas rakéták hordozására alkalmas hajókról vagy tengeralattjárókról felbocsátható, kilencszeres hangsebességgel haladó (a 9 Mach óránként 11025,4 kilométeres, másodpercenként pedig 3,0627 kilométeres sebességet jelent) rakéta hatótávolsága 1000 kilométer.



A Burevesztnyik (Viharmadár) nukleáris hajtóművel felszerelt manőverező robotrepülőgép a Cirkonhoz hasonlóan egyike azoknak az új hiperszonikus fegyvereknek, amelyek fejlesztéséről Vlagyimir Putyin tavaly március 1-jén tett bejelentést.



