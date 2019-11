Ankara - Félszáz embert vettek őrizetbe a szíriai hadművelet bírálata miatt

2019. november 22. 14:10

Őrizetbe vett a rendőrség 46 embert a dél-törökországi Adana tartományban, amiért a közösségi médiában provokáló bejegyzéseket tettek közzé az északkelet-szíriai kurd fegyveresek ellen októberben indított török hadműveletre vonatkozóan - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A beszámoló szerint az érintettek ellen terrorpropaganda, közösség elleni uszítás, valamint a török nemzet, a török állam és az állami intézmények becsmérlésének gyanúja miatt indult eljárás.



A török hadsereg és helyi arab szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki milícia október 9-én Béke Forrása fedőnéven indított offenzívát Északkelet-Szíriában a Törökország által terrorszervezetnek tartott, Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd fegyveres csoporttal szemben. Ankara az YPG-t a nemzetközileg is terrorszervezetnek nyilvánított törökországi kurd szakadárok szíriai szárnyaként kezeli.



Törökország először október 17-én az Egyesült Államokkal, majd október 22-én Oroszországgal kötött tűzszüneti megállapodást, amelynek értelmében az YPG visszavonult a török-szíriai határtól. Az Ankara és Moszkva között létrejött egyezség lejártát követően a határövezeti zónában közös járőrszolgálat indult. A török-szíriai határ őrizetét a török hadműveleti területen kívül a szíriai kormányerők egységei vették át.



A török hatóságok már az offenzíva elején is felléptek azokkal szemben, akik "becsmérelték" a katonai beavatkozást.



Süleyman Soylu török belügyminiszter október 11-én azt közölte, hogy addig közel 500 közösségimédia-fiókot világítottak át, és 121 embert vettek őrizetbe. Soylu akkor leszögezte: nem fogják eltűrni - legyen az bármelyik szervezet is -, hogy "a terrorizmussal harcoló hőseiket" a közösségi médiában megszállóknak nevezzék.



