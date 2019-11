Advent: Óriási karácsonyfával nyílik meg a vásár a Szent István-bazilikánál

2019. november 22. 14:13

Pénteken immár kilencedik alkalommal nyílik meg a karácsonyi vásár a budapesti Szent István-bazilikánál, ahol az idén az eddigieknél is több program, egy 12 méteres karácsonyfa, interaktív szelfipont és tematikus napok várják a látogatókat.

A téren több mint 150 hazai kiállító kap helyet, akik között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatók - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint kiemelik, kapható lesz flódni és kinyit a "Mikulás kocsmája" is, ahol többek között áfonyás forralt bort, bombardínót vagy éppen forró barnasör-rum kompozíciót mérnek.



Az idén is látható lesz a bazilikára vetített 3D-s épületfestés, amelyet egy speciális szemüveg segítségével sötétedés után félóránként tekinthetnek meg a látogatók.



A családokat és baráti társaságokat naponta tematikus programok és meglepetések várják. A gyerekek minden nap 12 és 16 óra között kézműves foglalkozáson vehetnek részt és idén is várja őket az ingyenesen igénybe vehető korcsolyapálya, csütörtöktől vasárnapig oktatással.



A vásár kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetbarát, környezettudatos megoldásoknak. Ezért díszíti a teret kivágott fenyő helyett egy - a vásár történetében az eddigi legmagasabb - 12 méteres műfenyő, valamint a rendezvény ideje alatt kizárólag környezetbarát, dupla falú papírpohárban kínálják a forró italokat és az idén is szívószálmentessé teszik a rendezvényt. A pultoknál kiszolgálják azokat a látogatókat is, akik saját bögréjükkel érkeznek.



A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a vásár ideje alatt várja az adományokat "szeretet.éhség" kampánya keretében. Jelen lesz a vásárban a Movember mozgalom is, akik a prosztata- és hererák veszélyeire hívják fel a figyelmet és ingyenes szűrést is tartanak.



MTI