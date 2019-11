CÖF-CÖKA: eddig ötezren írták alá a centrumkórház megépítését támogató petíciót

2019. november 22. 14:20

Néhány nap alatt ötezren írták alá a XI. kerületbe tervezett dél-budai centrumkórház megépítését támogató petíciót – közölte az ívet elindító Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője pénteken az M1 aktuális csatornán.

Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette: a petíciót online, a CÖF honlapján lehet aláírni (közvetlen link ITT) A műsorban elhangzott, hogy a petícióban – amelyet László Imre (DK) XI. kerületi polgármesternek is megküldtek – orvosszakértők, köztük neves professzorok is hangot adnak értetlenségüknek a polgármester hezitálása miatt. A szóvivő azt mondta, a petícióval rá szeretnék venni az ellenzéki politikusokat arra, hogy tartsák be ígéreteiket, illetve az egészségügyet – a kampányukban elhangzottaknak megfelelően – prioritásként kezeljék.

Azt is mondta, nem szeretnék viszontlátni a Demszky-Gyurcsány-korszak egészségügyi intézkedéseit, amikor 600 milliárd forintot vontak ki az ágazatból.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a civilek hangját nemcsak a XI. kerületi polgármesternek, hanem Karácsony Gergely főpolgármesternek is meg kellene hallania.



Bokor Gábor

888.hu