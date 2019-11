Szakadozik a felhőzet, a délkeleti szél megélénkül

2019. november 22. 16:31

Várható időjárás az ország területére szombat estig: tovább szakadozik, csökken a felhőzet, és éjszaka már általában kevés lesz a felhő, csak keleten, valamint az Alpokalján lehetnek erősen felhős körzetek is. Keleten, északkeleten elszórtan várható eső, záporeső, másutt csapadék nem valószínű. Szombaton északkeleten eleinte több, majd ott is kevesebb felhő valószínű, arrafelé reggel kisebb eső még lehet, másutt gyengén felhős, napos időre számíthatunk csapadék nélkül. A délkeleti szél megélénkül, északnyugaton és délkeleten időnként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 8 és 13 fok között alakul.

MTI