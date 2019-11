Németh Zsolt: a migráció marad Európa legfontosabb kérdése

2019. november 22. 17:09

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint a következdő években a migráció "problémája" marad a legfontosabb kérdés Európában.

Németh Zsolt erről a Századvég Alapítvány által szervezett Téves értelmezés, hibás értékelés, morális meghátrálás - Az EU behódolása a tömeges migrációnak és iszlamizációnak című pénteki konferencia nyitóelőadásán beszélt Budapesten. Az elmúlt évek európai migrációs fejleményeiről a fideszes politikus úgy fogalmazott: "látnunk kell, hogy a probléma marad", és a következő évek legfontosabb kérdése lesz Európában.



Várhelyi Olivérről, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős tagjelöltjéről úgy vélekedett: Európa jól jár azzal, ha magyar bővítési biztosa lesz. A szomszédságpolitikával is foglalkozó bővítési biztosnak egyúttal várhatóan a tömeges migráció és az iszlamizáció, valamint e két jelenség "közös területével" is foglalkoznia kell majd - jelezte a kormánypárti politikus.



Álláspontja szerint Magyarország jó pozícióból foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel, ugyanis a bővítésben érdekelt országokkal jó kapcsolatokat ápol, a déli nyitásnak köszönhetően pedig nagyon szoros kapcsolatokat épített ki iszlám országokkal, amelyek közül Törökországot emelte ki.



A tanácskozás témája kapcsán Németh Zsolt a többi közt kifejtette, hogy "a muszlim vallási trendek" fenyegetést jelentenek a hagyományos társadalmakra, az emberi jogokra és a nők jogaira. A zsidó közösségek számára pedig "halálos fenyegetést jelentenek" - fűzte hozzá.



A zsidóság számára Budapest ezzel szemben a béke szigete - hangoztatta arra is kitérve, hogy a franciaországi zsidó közösség létszáma "radikálisan és rendkívül gyorsan csökken" az ellenük elkövetett brutális támadások miatt.



A migráció kihívásairól Németh Zsolt úgy vélekedett, hogy "a haszontalan aktivizmus" helyett valódi megoldásokat kell találni azokra.



A Századvég tájékoztatása szerint a magyar és nemzetközi szakértők részvételével szervezett konferencia célja, hogy rávilágítson azokra az okokra, amelyek Európa egyes országaiban gátolják a tömeges iszlám hátterű bevándorlás által gerjesztett problémák megértését és kezelését.



Az európai városi, szociális, kulturális és oktatási környezet egyes részei párhuzamos társadalmakká alakultak - állapítja meg írásos tájékoztatójuk, amely szerint ezek táplálják és ösztönzik a nem muszlimokkal szembeni ellenséges és gyűlöletkeltő magatartást, miközben elősegítik az európai nemzeti kultúráktól és társadalmaktól történő "felsőbbrendű elhatárolódást".

MTI