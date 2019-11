Donald Trump hazugsággal vádol tanúkat

2019. november 22. 20:39

A képviselőházi meghallgatásokat bírálta és hazugsággal vádolt tanúkat Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fox televíziónak telefonon adott, csaknem egyórás interjújában.

Az elnök a képviselőházi meghallgatáson előző nap részt vett David Holmes diplomatáról állította azt, hogy eskü alatt tett tanúvallomásában nem mondott igazat.



Holmes - aki az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetségén politikai tanácsadó - csütörtökön a törvényhozóknak azt mondta, hogy hallotta azt a telefonbeszélgetést, amelynek során Trump a Joe Biden volt alelnök és a demokraták egyik jelenlegi elnökjelölt-aspiránsa és a fia, Hunter Biden ellen indítani javasolt ukrajnai vizsgálatokról faggatta Gordon Sondlandet, az Egyesült Államok Európai Unióhoz akkreditált nagykövetét. "Garantálom, hogy erre a telefonbeszélgetésre soha nem került sor" - állította Trump a Fox televíziónak adott interjújában, hozzátéve, hogy "alig ismeri" Sondlandet, aki pedig nem karrierdiplomata, hanem az ő politikai kinevezettje. Egy nappal korábbi tanúvallomásában egyébként Sondland a David Holmes által elmondottakat erősítette meg.



Az interjúban az elnök az elmúlt napokban a három képviselőházi bizottság - a hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési - együttes meghallgatásán elhangzottakra reagált, és minősítgette a résztvevőket. Marie Jovanovich volt ukrajnai nagykövetnek felrótta, hogy a hivatali dolgozószobájában nem volt hajlandó kitenni a szokásos Trump-fotót, és személyes ügyvédje, Rudy Giuliani "nem mondott jókat róla". Adam Schiffről, a hírszerzési bizottság vezetőjéről, a meghallgatások irányítójáról Trump úgy fogalmazott: "beteg báb" és "korrupt politikus", s az elsők között őt idéztetné be a szenátusi tárgyalásra.



Trump megerősítette a Fehér Ház szóvivője, Hogan Gidley által csütörtök éjjel kiadott közleményben foglaltakat, miszerint azt akarja, hogy az ellene folyó impeachment-eljárás a szenátus elé kerüljön. Az elnök elmozdítását célzó alkotmányos eljárás (impeachment) ugyanis két szakaszból áll: a képviselőház kezdeményezi, és ha a képviselők többsége megszavazza, az ügy a szenátus elé kerül, ahol pert folytatnak le. Ennek végén születik meg a döntés az elnök felmentéséről vagy ennek elutasításáról. Arra a kérdésre, hogy számít-e az alkotmányos úton történő eltávolítására, Donald Trump nemmel válaszolt. "Azt hiszem, nagyon nehéz lesz nekik eltávolítaniuk, ha abszolút semmi nincs a kezükben" - fogalmazott.



Kifejtette, hogy ismeri annak a kiszivárogtatónak a nevét, aki hírt adott a közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között lezajlott, vitatott júliusi telefonbeszélgetésről. E beszélgetés során vetette fel az ukrán államfőnek, hogy kivizsgáltathatná Joe Biden volt amerikai alelnök, a demokraták egyik jelenlegi elnökjelölt-aspiránsa és fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeit. Hunter Biden akkor lett a Burisma nevű ukrán gázcég igazgatósági tagja, amikor apja az Egyesült Államok alelnöke volt. A demokrata törvényhozók e telefonbeszélgetés nyomán indították meg az impeachment-eljárást kötelezően megelőző meghallgatás-sorozatot, feltételezésük szerint ugyanis Trump a Bidenék elleni vizsgálathoz kötötte volna az Ukrajnának ígért katonai segély folyósítását.



Donald Trump az interjúban beszélt arról is - amit egyébként már korábban is hangoztatott -, hogy az Obama-kormányzat 2016-ban lehallgatta a választási kampányát. "Megpróbálták megakadályozni az elnökségemet" - mondta. Hozzátette, hogy 2016-ban szerinte az ukránok beavatkoztak az amerikai választási kampányba azzal a céllal, hogy vetélytársát, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltet segítsék. "Ne felejtsük el, Ukrajna gyűlölt engem, a választások után is a sarkamban voltak" - fogalmazott. A vélelmezett ukrán beavatkozás tényét csütörtöki meghallgatásán Fiona Hill, a Fehér Ház egyik volt tanácsadója cáfolta.



MTI