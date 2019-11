Illegális migráció - Völner: a kormánynak folytatnia kell a küzdelmet

2019. november 22. 20:52

Ezt a csatát megnyertük, de a kormánynak folytatnia kell a küzdelmet az illegális migráció ellen, mert a Soros-hálózat továbbra is minden erejével támogatja a bevándorlást - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken az MTI-nek.

A politikus abból az alkalomból közölte ezt, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának nagykamarája két menedékkérő ügyében másodfokon a magyar államnak adott igazat csütörtökön.



Völner Pál kifejtette: az emberkereskedőkkel együttműködő, az illegális bevándorlást minden lehetséges eszközzel támogató "álcivilek" egyáltalán nem akarják, hogy "bárki megállítsa, vagy akár megfékezze és ellenőrizze a migránsokat". Viszont mivel a magyar hatóságok ezt teszik, és sikeresek is ebben a munkában, a tranzitzóna elleni politikai és jogi támadások is folyamatosak.



Azt mondta, a nagykamara jogerős döntése is rámutat arra, hogy a tranzitzóna szabályozott, ellenőrzött körülmények között ad lehetőséget a legális belépésre az ország területére és a menekültügyi eljárás elindítására.



Az államtitkár arról is beszélt, hogy bár az EJEB egyértelműen kimondta, hogy a kérelmezők önként léptek be a tranzitzónába és onnan bármikor szabadon visszatérhettek Szerbiába, továbbá az ottani elhelyezésük körülményei sem voltak jogsértőek, van olyan NGO, amely ezt Magyarország elítéléseként tolmácsolja. "Látszik, hogy a Soros-hálózat emberei semmitől sem riadnak vissza, hiszen a strasbourgi döntésről is valótlanságokat állítanak" - mondta Völner Pál.



Úgy fogalmazott: "A szélsőbaloldali és a radikális liberális erőktől ez azonban sajnos nem szokatlan. A történelem során már számtalanszor bebizonyosodott, hogy készek a józan ész diktálta elveket a saját ideológiájuknak megfelelően eltorzítani, a tényeket hazugságokra átírni."

MTI