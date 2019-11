Új külsőt kapott a csíkmadarasi községháza épülete

2019. november 22. 22:49

Több beruházás is zajlik párhuzamosan Csíkmadarason: dolgoznak a községháza teljes felújításán, valamint egy iskolaépület és egy multifunkcionális központ felépítésén, illetve aszfaltozásra készítenek elő egy községi útszakaszt. Hőszigetelik a csíkmadarasi községházát. Új arculatot kap az épület a teljes felújítás során

Kép: Gábos Albin

Megújult arculatot kap a csíkmadarasi községháza, a teljes felújítási munkálatokhoz szeptemberben fogtak hozzá, a polgármesteri hivatal erre az időszakra ideiglenesen a helyi iskola épületébe költözött. Bíró László, Csíkmadaras polgármestere úgy vélte, még idén visszaköltözhetnek a községháza épületébe, ugyanis jó ütemben haladnak a kivitelezéssel. Már kicserélték a nyílászárókat, rendbe tették a tetőzetét, hozzáfogtak hőszigeteléséhez, illetve a belső munkálatokhoz is, többek között a villamos-, és fűtéshálózat kicseréléséhez, a kazán felszereléséhez.

„Új formát kap az épület, de ahhoz is ragaszkodtunk, hogy konzervatív megjelenést kölcsönözzünk az épületnek. A falubeliek visszajelzése szerint tetszik nekik az új külső, például az, hogy fehérre festik, és, hogy barnák lesznek az ablakkeretek” – mondta a községvezető. A beruházás 1,2 millió lejből valósul meg a Helyi Fejlesztési Országos Program (PNDL) támogatásával.

Egyéb munkálatok Csíkmadarason továbbá a közégháza melletti, Falumelyéke utca 600 méteres szakaszának aszfaltozásra való előkészítésén is dolgoztak: a beruházás során rendbe teszik az esővíz-elvezetőt, járdát és parkolóhelyet alakítanak ki, illetve aszfaltot terítenek majd rá, időjárástól függően még az év vége előtt. • Fotó: Gábos Albin A munkálatot a Felcsík Kistérségi Társulás európai uniós pályázata révén valósítják meg, ugyanakkor hozzátartozik ehhez az integrált projekthez még a csíkmadarasi délutáni foglalkoztató építése is, amelyet a helyi iskola udvarára terveztek.

Kép: Gábos Albin

Bíró László szerint ezt a beruházást is még ebben az évben szeretnék, ha befejeznék, és jövőre már az iskolások vehetnék birtokukba különböző iskola utáni oktatási tevékenységekre. Az épületet nemcsak felépítik, hanem teljesen bebútorozzák és felszerelik minden szükséges eszközzel. A községvezető hozzátette, a régi iskolaépületet is tervezik felújítani, a körülötte lévő területet rendezni, zöldövezetet kialakítani, illetve a vele átellenben lévő területen parkolóhelyeket létesíteni. Ugyanakkor említést tett arról is, hogy technikailag átvették a földgáz bevezetéséhez szükséges nyomáscsökkentő állomást, ezután következhet a hálózat kiépítése.

Mindezek mellett még tervezik a község összes utcájának aszfaltozását. Az utcák rendezésére már aláírták a finanszírozási szerződést a PNDL programon belül, 1,6 millió euró értékben. Szintén jövőbeli elképzelés a biomassza-erőmű létesítése.

Barabás Hajnal

