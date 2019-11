Kishegyes: Iskolanapot ünnepeltek

2019. november 22. 23:08

Iskolanapot ünnepeltek a kishegyesi Ady Endre Kísérlet Általános Iskolában. A névadó születésnapján megtartott már hagyományos ünnepi műsort megelőzően az iskola udvarában átadták rendeltetésének a felújított iskolarészt is. A tartományi titkárság támogatásából a mosdókat és mellékhelyiségeket sikerül felújítani.

Az átadáson jelen volt Szakállas Zsolt tartományi oktatásügyi, jogalkotási közigazgatási és nemzeti kisebbségi altitkár, aki elmondta, hogy a titkárság 5 millió dinárral támogatta a mosdók és mellékhelyiségek felújítását. Korábban a kishegyesi iskola 2017-ben 2,5 milliót kapott a nyílászárók egy részének a cseréjére. A jövő évi pályázatok elmondása szerint már januárban várhatóak és a digitalizációra fektetik a hangsúlyt az iskolák esetében, számítógépekre és okostáblákra lehet támogatást igényelni majd. Szakállas azt is elmondta, hogy Vajdaság 74 általános iskolájában folyik magyar nyelven is oktatás. Szakállas hangsúlyozta, hogy minden iskola fontos a titkárság szempontjából, de ezeknek az oktatási intézményekre kiemelt figyelmet szentelnek.

Fülöp Valentin, az iskola igazgatója elmondta, hogy nagyon fontos volt már ez a beruházás, mert a mellékhelyiség nagyon rossz állapotban volt. A padlótól kezdve a tetőszerkezetig sikerült most felújítani a mellékhelyiséget. Hozzátette, hogy van még mit felújítani az iskolában, a földszinten még szeretnék a nyílászárókat kicserélni, az 56-ban épült iskolarész is felújításra, illetve a több mint száz éves régi épületet is tervezik felújítani. Fülöp emlékeztetett rá, hogy jövőre lesz a 250. évfordulója annak, hogy megnyílt az első iskola a faluban. Az évfordulóról is szeretnének megemlékezni, többi közt egy kiállítást is terveznek az iskola múltjáról összeállítani. Az iskola egészen Trianonig az egyház kötelékébe tartozott a faluban.

Azt is elmondta az igazgató, hogy Miénk itt a tér mottóval igazi vidám, zenés táncos műsort készítettek az iskolanapra, melyben az iskola tanulóinak háromnegyed része fellép. Hajvert Ákos rendezte, Molnár Márta és Aleksandra Vučinić felkészítő tanárok segítségével. A helybeli színházterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel az iskolanapi ünnepi műsor alkalmából.

Tóth Péter

