A cetcápák 63 műanyag darabkát is nyelnek óránként Indonéziánál

2019. november 23. 13:58

Indonézia a második legnagyobb felelőse az óceánok műanyaggal való szennyezésének, így egy kutatócsoport arra vállalkozott, megvizsgálná, hogy ez milyen hatással van a térség két legismertebb fajára: a cetcápára és az atlanti ördögrájára.

Minden évben 5,25 trillió műanyag törmelék kerül az óceánokba, amelybe az 564 milliárd PET palack és a több mint 500 milliárd műanyag zacskó is beletartozik – olvasható a Daily Mail cikkében.

A kutatók 2016 januárja és 2018 februárja között gyűjtöttek vízmintákat arról a környékről, ahol ezek az állatok előszeretettel táplálkoznak. Egy apró szemű hálót kihúzva szimulálták, ahogy a két faj kitátott szájjal, lassan úszva szívja magába a planktonokat.

A hálóban felfogott műanyag törmeléket elemezve a kutatók kiszámolták, átlagban mennyi juthat belőlük az állatok szervezetébe a táplálkozáskor.

A számítások alapján az esős évszakban, mely novembertől márciusig tart, az állatok akár 63 műanyag darabkát is lenyelhetnek óránként. Ez a szám a száraz évszakban mindössze négyre esik vissza.

Hogy feltevésüket igazolják, a kutatók búvárokkal is együttműködtek, akik a ráják ürülékét és felöklendezett táplálékát gyűjtötték be, hogy ezt is ellenőrizni tudják. Míg az elsőben átlagosan 26 darab műanyag törmeléket, a másodikban 66 darabot találtak.

A tanulmány készítői elmondták, hogy ezek a szennyeződések zavart kelthetnek a halak endokrin rendszerében, amely a növekedésért és a szaporodásért a felelős, erre pedig különösen oda kell figyelni, hiszen két veszélyeztetett fajról van szó.

A tanulmány a Frontiers in Marine Science folyóiratban jelent meg.

hirado.hu