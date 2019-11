NB I - Kisvárdán is kikapott a Debrecen

2019. november 23. 21:10

A Debrecen egygólos vereséget szenvedett szombaton a Kisvárda otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában.

A hajdúságiak idénybeli ötödik idegenbeli mérkőzésükön negyedszer - és egyben sorozatban negyedszer - kaptak ki, a házigazdák viszont megszakították hárommeccses nyeretlenségi szériájukat.



OTP Bank Liga, 13. forduló:

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 1-0 (1-0)



Kisvárda, 2859 néző, v.: Iványi

gólszerző: Kravcsenko (13.)

sárga lap: Kravcsenko (37.), Hugo Seco (45+1.), Melnyik (83.), Felipe (87.), illetve Pávkovics (31.), Kinyik (53.), Garba (79.)



Kisvárda: Felipe - Hej, Rubus, Kravcsenko, Protic (Melnyik, 59.) - Karaszjuk, Lucas - Sassa, Bumba (Cukalasz, 26.), Hugo Seco (Kovácsréti, 75.) - Grozav



DVSC: Kosicky - Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi - Haris, Tőzsér - Varga K. (Kundrák, 66.), Adeniji (Trujic, 74.), Szécsi (Pintér, 85.) - Garba



Az első játékrészben inkább a hazaiak akarata érvényesült, több veszélyes helyzetük is volt, egy pontrúgást követően pedig sikerült megszerezniük a vezetést.

A fordulást követően kevesebb volt az esemény, a Kisvárda elsősorban kontrákra rendezkedett be, a Debrecen azonban hiába jutott több területhez, a tizenhatoshoz érkezve hiányzott az ötlet a játékából. Igazi gólszerzési lehetőséget nem is tudott kidolgozni, a Kisvárda pedig eredményesen őrizte előnyét, még az is belefért, hogy közvetlenül a lefújás előtt kihagyott egy ziccert.

MTI