Rudy Giuliani szerint a háttérből Soros György irányítja a nemzetközi politikát

2019. november 24. 00:20

Soros György irányítja a háttérből a nemzetközi politikát – erről beszélt egy interjúban Rudy Giuliani, New York volt polgármestere, Donald Trump jelenlegi ügyvédje. Többször előkerült már ez a vélekedés az amerikai sajtóban, a liberálisok általában összeesküvés elméletnek tartják. Az biztos, hogy Soros György jelenleg is aktív, a héten Brüsszelben tárgyalt, fogadta az európai baloldal egyik vezetője, a holland Frans Timmermans is – közölte az M1 Híradója.

Soros György politikai befolyásáról és az amerikai elnök elleni támadásokról is beszélt Rudy Giuliani egy amerikai tévéműsorban. Rudy Giuliani amerikai jogász, üzletember és politikus hét évig volt New York polgármestere. Jelenleg pedig Donad Trump, amerikai elnök ügyvédje.

Az interjúban Rudy Giuliani azt mondta, Amerikában a korrupciós ügyek elkerültek az ügyészségtől, és a kivizsgálásukra létrehoztak egy külön irodát. Az ügyvéd szerint ez az iroda szorosan összefügg Soros Györggyel. „Amikor az antikorrupciós irodát létrehozták, akkor a Soros Györgyhöz köthető korrupciós ügyek érdekes módon eltűntek. Előkerültek viszont olyan dossziék, amelyek lejárathatják Soros ellenfeleit” – mondta az ügyvéd.

Glenn Beck műsorvezető is megerősítette, hogy az antikorrupciós ügynökség Soros Györgyhöz kötődik. A külügyminisztérium, az Obama-kormányzat és Soros György közösen dolgoztak azon, hogy megalakítsák a korrupcióellenes irodát – mondta a kommentátor.

Rudy Giuliani ügyvéd a tévéinterjúban ugyanakkor arról is beszélt, hogy az amerikai elnök elleni vizsgálatok szerinte összefüggnek Soros ukrajnai kapcsolataival.

Washingtonban hetek óta folyik a képviselőházi meghallgatás Donald Trumppal szemben. Egyebek mellett azt vizsgálják, hogy az amerikai elnök milyen kapcsolatban állt Ukrajnával. Néhány napja ezen a meghallgatáson is előkerült Soros György neve.

2015-ben Petro Porosenko ukrán államfő a legmagasabb kitüntetést adományozta Soros Györgynek. Szakértők szerint a milliárdosnak már akkor is komoly befolyása volt Ukrajnában, embereket juttathatott a kormányba, később pedig azért lobbizhatott, hogy Petro Porosenko maradjon az államfő.

Több más országban is felmerült Soros befolyása. Szlovákiában például a kormányellenes zavargásokat hozták összefüggésbe Soros Györggyel, és a hozzá köthető szervezetekkel. Robert Fico akkori kormányfő meg is nevezte Soros Györgyöt, és azt mondta, hogy az üzletember a kormánya megbuktatásán dolgozik. Pár nappal később Robert Fico lemondott.

Észak-Macedóniában pedig tömegtüntetések voltak Soros ellen. Ott a civilek mondták azt, hogy szerintük a milliárdos beavatkozhatott a belpolitikai folyamatokba.

Brüsszelben is gyakori vendég Soros György. Elemzők szerint az uniós ügyekre is jelentős hatása van. Soros Györgyöt legutóbb a hét elején fogadta Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke. Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában beszélt Soros európai lobbierejéről. A kormányfő úgy fogalmazott, Soros Györgynek is szerepe volt abban, hogy Brüsszelben megpróbálták elgáncsolni a magyar uniós biztosjelöltet, Várhelyi Olivért, de ez az akció végül nem sikerült.

hirado.hu - M1