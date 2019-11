Visszavonhatják Gothár Pétertől a Nemzet Művésze címet

2019. november 24. 23:59

Gothár Péter rendező, akinek szexuális zaklatási botrányáról nagyon sokat írt az Origo is, a Nemzet Művésze cím birtokosa. Ez havonta 655 ezer forint pluszfizetést jelent. Érdemtelenség címén azonban ez a havi juttatás visszavonható. A címet a Magyar Művészeti Akadémia által létrehozott bizottság ítéli oda, és ők is vonhatják vissza.

Az Origo megkereste a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának rendes tagját, az éppen Debrecenben játszó Kossuth-díjas színésznőt, Kubik Annát a Gothár-üggyel kapcsolatban. Érthetően nem akarta elemezni a Katona József Színház és Gothár Péter botrányát, annyit közölt, hogy az MMA hétfőn ad ki közleményt.

Mivel érdemtelenség miatt a Nemzet Művésze kitüntető cím elvehető, nem lenne meglepő, ha egy vizsgálat után megfosztanák címétől.

Természetesen ezzel a balliberális kulturális világ elmúlt időszakának legnagyobb botránya még nem fejeződik be. Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója továbbra is bújkál, eddig őt még a baráti, ellenzéki sajtó sem érte el. A Katona közleményéből az derült ki, hogy Gothár többeket is zaklatott. Gothár viszont csak egyet ismert el. Akkor ki hazudott? A Katona igazgatója ráadásul a színészeinek megtiltotta, hogy nyilatkozzanak, vagyis azt is, hogyha esetleg más áldozat is van, akkor a nyilvánosság elé álljon. Nyugtalanító a Színház- és Filmművészeti Egyetem viselkedése is. Egy nyilvánvaló álvizsgálatot kezdtek el, miközben az Origónak azt állították, hogy nem tudják, mit csinált Gothár. Akkor mit vizsgálnak? És ki vizsgálja? Gothár ugyanis - Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója és Ascher Tamás, a színház főrendezője mellett - a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is a legbefolyásosabb vezetők. Ki rektor, ki rektorhelyettes, ki főtanszékvezető volt, jelenleg is komoly tisztségeik vannak, szakértők szerint érdemben ők irányítják a Színművészetit.

Még mindig sok a kérdőjel és kevés a válasz a színházi világ legújabb botránya kapcsán: úgy tűnik, senki sem akarja tisztázni, pontosan mi is történt a fővárosi Katona József Színház falain belül.

Kedden robbant ki a hazai balliberális kulturális elit legújabb szexuális zaklatási botránya, amikor kiderült, hogy a Katona József Színház szerződést bont egy tagjával szexuális visszaélés miatt. Másnap Gothár Péter rendező egy közleményben vallotta be, hogy ő volt az, aki „erkölcsileg elfogadhatatlan módon” közlekedett egy munkatársnőjéhez. Azóta csak annyi történt, hogy Gothárnak az évad végére tervezett bemutatóját lemondta a színház, illetve, hogy egy darabját levették műsorról.

Mindeközben folyamatosan gyűlnek a kérdések. Elsősorban arra vonatkozóan, hogy pontosan mi történt. Míg a színház közleménye arról számolt be, hogy a Katona egyik szerződéses munkatársa „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival”, addig Gothár egy esetről írt. Pontosan nem tudni tehát, hogy hány alkalommal, hány személlyel szemben viselkedett Gothár „erkölcsileg elfogadhatatlan módon”. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a színház vezetője, Máté Gábor igazgató védelmezi a zaklatót, hiszen nem pontosítja sem azt, hogy hány embert zaklatott, sem azt, hogy mit takar a „zaklatás”. Mindez azért is érdekes, mert a Katona József Színház a 2017-es Metoo-botrányok után a zaklatási ügyek elleni küzdelem élharcosává kiáltotta ki magát, összeállított egy semmire nem kötelező chartát, illetve egy előadást is készített, mint utóbb kiderült, eléggé álönkritikus hangnemben.

A színház most, amikor valóban botrány van, az áldozatok védelme helyett csak azzal foglalkozik, hogyan mentse meg Gothárt.

A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) széles körű társadalmi kampányt indított, hogy a zaklatási ügyekben egyrészt segítséget nyújtsanak az áldozatoknak, másrészt pedig segítsenek a színházaknak is, hogy biztonságos munkahelyi viszonyokat alakíthassanak ki a dolgozóik számára. A FESZ a témát körüljárandó szervezett szombatra egy konferenciát Biztonságos terek címmel, tudatta a hvg.hu, amelyen a portál beszámolója szerint meglehetősen kevesen, alig harmincan jelentek meg a színházi világ prominensei közül.

Ráadásul a résztvevők kerülték a kényes témákat, így Gothár Péter zaklatási ügyét is. „Nem jöttek el a prominens, nagy színházak ismert képviselői, színészek, rendezők, hogy a részvételükkel támogassák az ügyet, hogy a színházi, előadóművészi szakma megtisztulhasson a szexuális zaklatástól, illetve bármilyen más hatalmi visszaéléstől” - írja a portál, amely arra is kitér, hogy a kerekasztalok részvevői csupán futólag utaltak a Gothár-ügyre.

Wirth Judit, a Nők a Nőkért az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) munkatársaként vett részt a kerekasztalon, és a szünetben a hvg.hu-nak elmondta, szerinte azért is aggályos, hogy a Katona titkolózik az ügy természetét illetően, és titoktartásra kötelezte a dolgozóit, mert ezzel nem védi meg a már sérült és a potenciális további áldozatokat, hanem csupán a saját, intézményi felelősségét maszatolja el.

A rendező saját közleményében egy egy éve történt esetről számol be. Ha egy év nem volt elegendő, hogy a színház vezetése tudomást szerezzen az esetről, akkor az a baj, ha pedig tudták korábban is, de eltussolták, akkor meg az.

Sajtóértesülések szerint a színház megtiltotta a dolgozóinak, hogy beszéljenek az esetről, a Ripost úgy tudja, hogy egyenesen titoktartási szerződést íratott alá a színészekkel az ügyben. Vagyis: magukkal az áldozatokkal is. Egészen pontosan tehát a színház arra kényszeríti egy szexuális bűncselekmény áldozatait, hogy hallgassanak.

Gothár egyébként dolgozik a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is, ahol vizsgálatot kért maga ellen, aminek csak az lehet a célja, hogy papírt kapjon arról, hogy nem zaklatott senkit. Az egyetemen ugyanis lehet, hogy tényleg nem. De érdekes, hogy a Színművészeti Egyetem sem egy külső bizottságot kért fel a vizsgálat lefolytatására, tehát saját barátai vizsgálják Gothárt.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ha áldozatok az egyetemen nem is voltak, de ott is széles körben ismert volt Gothár tevékenysége: például legutolsó filmrendezői osztályának egyik tagja éppen egy szexuális zaklatásról forgat filmet.

A Katona bejelentette, hogy egy Gothár-rendezést levesz műsorról, viszont ez is eléggé képmutató dolog, hiszen ez már a negyedik évad, amikor a Hóhérok menne, sokszor már nem is volt telt ház az előadásokon, vagyis amúgy is le kellett volna venni. A májusi premier próbái még nem kezdődtek el, így az sem nagy érvágás, hogy elmarad. Gothár másik négy rendezése viszont továbbra is megtekinthető.

A Katona fővárosi fenntartású színház, ugyanakkor a városvezetés mindent megtesz, hogy megakadályozza ennek az ügynek a rendes, alapos kivizsgálását. Gy. Németh Erzsébet, Karácsony Gergely Gyurcsány-párti humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettese úgy látja: a Katona példaértékűen járt el az ügyben. Ugyanakkor nyilatkozataiból úgy tűnik, Gy. Németh Erzsébet nem nagyon firtatta a szexuális zaklató kilétét, amikor telefonon beszélt Máté Gábor igazgatóval.Arra a kédésre, hogy hány áldozat van, egyenesen azt válaszolta: „... azt mondta, hogy történt egy ilyen eset, de nem részleteztük a dolgot”.

Az Origo kérdéseket tett fel az ügy kapcsán Upor Lászlónak, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettesének. A portál arra volt kíváncsi, hogy az intézmény alkalmasnak tartja-e Gothárt, hogy az egyetemen tanítson, hogy kitiltják-e az intézményből. Upor a következőket válaszolta: „A kiadott közlemények és nyilatkozatok nem szexuális zaklatást említenek. Az »erkölcsi határokat átlépő cselekedet/cselekedetek« mibenléte nem ismert. Amennyiben tényszerű tudomásuk van szexuális zaklatásról, kérem, hozzák nyilvánosságra.”. Arra a kérdésre, hogy kitiltják-e a rendezőt, Upor azt válaszolta: „Ahogy azt közleményünkben jeleztük, etikai bizottságot hívtunk össze, a vizsgálat lezárultával, annak eredményétől függően hozzuk meg a döntést.”

Amint azt említettük, a Ripost úgy tudja: a Katona József Színház titoktartási szerződést íratott alá a dolgozóikkal, hogy házon belül tartsák a botrány részleteit. Abban az esetben, ha valóban bebizonyosodik, hogy szexuális bűncselekmény valósult meg a színházban, egy ilyen megállapodás komoly jogi aggályokat vet fel, állítja az origónak ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi igazgatója, aki rámutatott: főszabályként a Polgári Törvénykönyv alapján kötött szerződések titoktartási klauzulája bűncselekmény eltussolására nem használható.

Lomnici Zoltán kifejtette, hogy a munkaszerződésbe foglalt titoktartási klauzulák általában olyan üzleti titkok, technológiák titokban tartása miatt szükségesek, amelyeknek kitudódása versenyhátrányhoz juttatná az adott céget, a konkurenciát pedig versenyelőnyhöz.

A jogász elmondta, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy a Katona József Színházban valóban szexuális bűncselekmény valósult meg, akkor a dolgozókkal aláíratott ilyen titoktartási nyilatkozat érvénytelen lehet, hiszen az jogszabályba ütközik, amelynek érvénytelenségére bárki, határidő nélkül hivatkozhat a bíróság előtt. De súlyosabb esetben akár bűncselekmény is megvalósulhat a munkáltató vonatkozásában egy ilyen nyilatkozat munkavállalókra kényszerítése a szakértő szerint.

Visszavonhatja Gothár Pétertől a Nemzet Művésze címmel járó havi 650 ezer forintos pluszfizetést a Magyar Művészeti Akadémia

