Baráth Etele: egy óriási fejlesztés egyedi eleme az atlétikai stadion

2019. november 25. 16:28

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség volt elnöke abban bízik, hogy létrejön a konszenzus, és teljesen megvalósulhat a fejlesztési program. Számos területen segítené a fővárosiak életét a kormányzati forrásokból tervezett észak-csepeli, dél-ferencvárosi fejlesztés, amelynek csak egy része lenne a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságnak otthon adó stadion – fejtette ki az InfoRádiónak Baráth Etele, korábbi főpolgármester-jelölt, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség volt elnöke, aki jelenleg a szervezet közgyűlésének vezetője.

"Nem csak egy stadion építéséről van szó, sőt maga a stadion is egyfajta atlétikai központként működne kibővített funkciókkal" – mondta a korábbi sportvezető, és felhívta a figyelmet arra, hogy a tervek szerint a világbajnokság után visszabontják a stadiont egy 10-12 ezres létesítményre, amely nyitott lesz a nagyközönség előtt. Baráth Etele kiemelte, hogy a stadion egy olyan óriási fejlesztési projekt része, amilyen még nem volt a fővárosban az elmúlt évtizedekben. Nemcsak sportpályák épülnek a rozsdaövezet helyén, hanem 10-12 ezer diákot fogadó kollégiumok, azaz fiatalok kerülnek a sportközpont közelébe.

"Hetvenhektárnyi zöld felület jön létre, egy komplex fejlesztés egyedi eleméről van szó a stadion esetében" – mondta Baráth Etele, és azt reméli, hogy végül létrejön a megállapodás a kormány és a főváros között, és elhárul az akadály a beruházás elől. "Most megméretődik a felek tárgyalási és kompromisszumkészsége. Abban bízom, hogy egyfajta konszenzus jön létre, és olyan megállapodás születik, amely mindkét fél számára hosszabb távon is lehetővé teszi, hogy más, esetleg még nehezebb kérdésekben is megegyezésre jussanak" – mondta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség volt elnöke, a szervezet közgyűlésének jelenlegi vezetője.

