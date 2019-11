Erdély: Feljelentésekkel szembesül a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület

2019. november 26. 10:06

Eddig hétszer jelentették fel ismeretlenek különböző hatóságoknál a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesületet (SZKE), amióta legális fakitermelésbe fogtak a szervezetük tagjainak tulajdonában lévő területen. A folyamatos ellenőrzések lényegesen hátráltatják a munkát. Mindemellett újabb falopási kísérletre derült fény. Nagy lemaradást kell behozniuk a kitermelőknek a folyamatos feljelentések miatt.

Kép: Erdély Bálint Előd

Csupán néhány hete, hogy hivatalosan elkezdhette az erdő kitermelését a Madarasi Hargitán – egy tizenöt hektáros, széldöntés sújtotta területen – az SZKE, máris hétszer jelentették fel őket ismeretlenek a munkájuk miatt – közölte Konrád Dezső, az egyesület elnöke. Éppen ezért ellenőrzést tartott már a helyszínen a vízügyi hatóság, a munkaügyi igazgatóság, a környezetőrség, az erdészeti rendőrség, a brassói erdészeti felügyelőség és kétszer az állami rendőrség is.

Noha a helyszínen járt hatóságok egyszer sem találtak rendellenességeket, az állandó vizsgálatok mégis hátráltatják a kitermelő munkáját, hiszen az eljárás rengeteg bürokráciával jár – magyarázta Konrád. Rámutatott, nem elég, hogy egyre magasabban lévő részeken kell kitermelni a fát, ráadásul egyre több egyesületi tag igényel belőle, még a feljelentők is gáncsoskodnak.

Tiszta munka a Madarasi Hargitán

Tizenöt év után újra legálisan termelik ki a fenyőerdőt a Madarasi Hargita Szentegyházához tartozó részén. A széldöntéses terület kitakarítása erdészeti szempontból is fontos, ugyanakkor a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesülethez tartozó gazdák is örülnek, hogy tűzifához, illetve műfához juthatnak. „Eddig nagyjából 310 köbméter fát sikerült kitermelnünk, ami az idénre tervezett mennyiségnek nagyjából a fele. Muszáj haladnunk, hiszen ha leesik a hó, akkor le kell állnunk a munkával. Az elején kevesebb tagunk igényelt fát, mivel senki sem hitte, hogy tényleg megszervezzük a legális kitermelést, de most már egyre többen vannak” – fejtette ki.

Hangsúlyozta, a jelentgetők nem az egyesülettel szúrnak ki azáltal, hogy akadályokat gördítenek, hanem azokkal az emberekkel, akiknek valóban szükségük van a faanyagra a közelgő tél miatt.

„Ezek az emberek nem veszik észre, hogy szinte egy egész település lakóival aljaskodnak. Az egyesületünk nem jelentett fel eddig senkit, és nem is fog, Ez nem a mi módszerünk. Mi valamiért hoztuk létre az egyesületet, nem pedig valami vagy valaki ellen. Legyen elég a gyűlölködésből – olvasható az SZKE közösségi médiában megosztott bejegyzésében. Folytatódó lopások A közbirtokossági egyesület nemrég újabb öt köbméternyi fa illegális kivágásáról szerzett tudomást, amelyet a rendőrség és az erdészet közreműködésével szállítottak el a helyszínről.

Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy járjanak nyitott szemmel, és jelentsék náluk vagy a rendőrségen, ha valami gyanúsat tapasztalnak a Madarasi Hargitán.

Fülöp-Székely Botond

szekelyhon.ro