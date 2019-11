Európa tíz legjobb konyhaművészeti találkozója között az Egri Bikavér Ünnep

2019. november 26. 12:01

Messzire elért az Egri Bikavér, a csodás ételek és a mesés érsekkerti környezet híre. Egy német lap listát készített az olvasóinak arról, hogy szerintük milyen európai konyhaművészeti ünneplésekre érdemes mindenképp ellátogatniuk. A 10-es listán szerepel az Egri Bikavér Ünnep is, ezzel Eger és Magyarország az egyetlen olyan hely, amely nem valamely nyugat- vagy dél-európai helyszín.

A Check24.de az Egri Bikavér Ünnep kapcsán külön kiemeli természetesen az Egri Bikavért, az Érsekkert csodás környezetét, a magyar zenekarok koncertjeit és a különleges ételeket.

Az egri borünnep a tízes listán az egyetlen olyan rendezvény, amelyet Közép-Európából választottak ki, az összes egyéb gasztrofesztivál Nyugat- és Dél-Európában található országokban található. Az Egri Bikavér Ünnep így spanyol, német, francia, olasz vagy éppen svájci gasztronómiai fesztiválokkal egy lapon szerepel.

Hegymesteri vélemény

Az Egri Bikavér Ünnepen eddig kétszer volt jelen a Balassi-kard borseregszemle. 2006-ban a bikavérek versenyeztek, és Dula Bence alkotása szerezte meg a győzelmet. 2015-ben pedig az Egri Csillag fehér házasítás vetélkedett, és Thummerer Vilmos bora lett a bajnok. A tervek szerint 2022-ben, a XXV. Egri Bikavér Ünnepen látogat ismét Egerbe a férfias fajták versenye, a Balassi-kard borseregszemle.

Tarsoly József hegybíró a Gondolának jelezte: "A siker értékét emeli, hogy az értékelés anonim módon történt, mindeddig nem volt tudomásunk róla. Alul a linken olvashatók a részletek, ahol az eredeti német oldal is megtalálható. Úgy vélem, hogy ez a siker nem csak az itt dolgozó szőlő- és bortermelőknek, borgasztronómusoknak, Eger városának, hanem Magyarország számára is komoly bor-gasztronómiai szakmai sikert jelent, melyhez nagyon sokan, így Önök, a Tisztelt sajtó képviselői is hozzájárultak, amelyet ezúton is nagyon sok szeretettel megköszönök!"

egriugyek.hu; gondola.hu