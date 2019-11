Tábori püspök: aggasztó az osztrák hadsereg állapota

2019. november 26. 12:31

Ausztria tábori püspöke, Werner Freistetter aggasztónak nevezte hazája hadseregének állapotát kedden az osztrák sajtónak adott interjújában. Véleménye egybecseng Thomas Starlinger védelmi miniszter minap hangoztatott aggodalmaival.

"Kötelességünk, hogy katonáinkat a lehető legjobb felszereléssel és eszközökkel lássuk el annak érdekében, hogy bel- és külföldön egyaránt el tudják látni feladataikat" - mondta a tábori püspök.



Úgy vélte, világosan látszik, hogy a hadsereg évek óta nem kap elegendő támogatást.



Freistetter meglátása szerint sürgősen szükség volna az infrastruktúra fejlesztésére és arra, hogy a katonákat, akiket "részben veszélyes bevetésekre küldünk", korszerű felszerelésekkel lássák el. Az alapfeladatok elvégzéséhez is nélkülözhetetlen volna a járműállomány, valamint a természeti katasztrófák, illetve a légtér megfigyelése során használatos eszközök megújítása.



A védelmi miniszter a hétvégén St. Pöltenben szintén keményen bírálta a politikai döntéshozókat az osztrák hadsereg állapota miatt. Thomas Starlinger szerint anyagi helyzetét tekintve a hadsereg "a sír szélén áll", a politikusok pedig már a koalíciós tárgyalások kezdetén abban a hitben vannak, hogy elegendő, ha a hadsereg költségvetését évi 400 millió euróval megnövelik.



A miniszter hangsúlyozta: a hadsereg "sírásói" nemcsak a lakosság biztonságát, hanem a munkahelyeket is veszélyeztetik. A gazdasági hanyatlás kedvezőtlen hatásainak kivédésére egy biztonsági csomag létrehozását szorgalmazta.



Starlinger arról is beszélt, hogy a tárcánál az elkövetkező hetekben döntenek a hadsereg sorsáról.

MTI