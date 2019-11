Jogerősen öt év börtönre ítélte Kocsis Istvánt a Kúria

2019. november 26. 14:05

Jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádolt Kocsis Istvánt, a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. korábbi vezérigazgatóját kedden a Kúria.

Kocsis István - Origo/Tuba Zoltán

A Kúria a harmadfokú eljárásban helybenhagyta a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla bűnösséget megállapító döntését és a törvény kötelező rendelkezése alapján kétmillió forint pénzbüntetést is kiszabott a vádlottra.



A Fővárosi Főügyészség hároméves nyomozás után 2012-ben emelt vádat hat ember - köztük az MVM-et 2005 és 2008 között vezető Kocsis István, az MVM volt főtanácsadója, Szász András, valamint Kocsis István felesége - ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, sikkasztás, pénzmosás és orgazdaság miatt.



A vádirat szerint a vádlottak munkájuk során előnytelen szerződéseket kötöttek és ezzel több mint 15 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az MVM-nek és az MVM cégcsoportjába tartozó Paksi Atomerőmű Zrt.-nek. A vádpontok között szerepelt hazai és szerbiai erőműfejlesztés, a magyar energianád-program és több tanácsadói szerződés. A bűncselekményekhez a Szász András másodrendű vádlott érdekeltségébe tartozó offshore céget is felhasználták.



A Kaposvári Törvényszék 2015 júniusában felmentette Kocsis Istvánt a hűtlen kezelés és a sikkasztás vádja alól, Szász Andrást viszont bűnösnek találták több vádpontban is, és Kocsis Istvánnéval együtt 2-2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Időközben elhunyt Molnár László, az MVM egykori gazdasági vezérigazgató-helyettese, így ellene az eljárás megszűnt, a többi vádlottat pedig felmentették a hűtlen kezelés vádja alól. A Pécsi Ítélőtábla azonban 2016 májusában négy vádlott esetében hatályon kívül helyezte a döntést és új eljárást rendelt el.



Az új eljárásban a Kaposvári Törvényszék 2018 márciusában ismét felmentette Kocsis Istvánt és Varga-Sabján Lászlót, az MVM horvátországi leányvállalata, a NIKER d.o.o. ügyvezetőjét. Szász Andrást és Kocsis István feleségét viszont felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.



A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla idén márciusban azonban bűnösnek mondta ki Kocsis Istvánt társtettesként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelésben és sikkasztásban, és öt év börtönre ítélte, valamint öt évre eltiltotta gazdasági társaság vezetői tisztségének betöltésétől.



Szász András bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés miatt három év szabadságvesztést kapott, és a MVM részére 48 millió forint kártérítés megfizetésére kötelezték. A táblabíróság megállapította azt is, hogy Kocsis István és Szász András bűnszövetségben követte el a bűncselekményeket.



Az ítélőtábla Varga-Sabján Lászlót bűnsegédként elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.



Kocsis Istvánt és Szász Andrást a táblabíróság arra is kötelezte, hogy fizessen meg 5 millió 50 ezer eurós kártérítést és annak késedelmi kamatát az MVM-nek.



Kocsis István felesége esetében helybenhagyta a büntetőjogi felelősségét pénzmosásban és orgazdaságban megállapító korábbi törvényszéki ítéletet, így az jogerőre emelkedett.



Miután az első- és a másodfokú döntés között eltérés volt a bűnösség kérdésében, lehetőség nyílt a Kúria harmadfokú eljárására. A Legfőbb Ügyészség súlyosabb büntetés kiszabása érdekében fellebbezett, a vádlottak és védőik pedig felmentésért.



A keddi tárgyaláson a Legfőbb Ügyészség képviselője azt mondta, hogy az ítélőtábla megalapozott döntést hozott, és helyesen állapította meg a vádlottak bűnösségét.



Kemenes Csaba, az MVM képviselője a tárgyaláson arról beszélt, hogy a másodfokú ítélet helybenhagyását indítványozta, mert véleménye szerint a tényállás megalapozott és a levont jogi következtetés is helytálló. Kérte, hogy az MVM-nek ne kelljen kifizetnie 5 milliárd forintot az egyik, a vádiratban érintett cégnek.



Kocsis István védője megalapozatlannak nevezte az ítélőtábla által megállapított tényállást. Szász András ügyvédje is felmentést indítványozott, Varga-Sabján László védője pedig arra hívta fel a figyelmet, a vádlott nem is volt abban a helyzetben, hogy tudja, mi miért alakult úgy, ahogy. Úgy vélte, az ítélőtábla a tényekből helytelenül következtetve állapította meg a vádlott bűnösségét, ezért felmentését kérte.



Az utolsó szó jogán Varga-Sabján László azt mondta, nem bűnös, nem terheli semmilyen jogellenes cselekmény vagy mulasztás. A másik két vádlott nem jelent meg a tárgyaláson.



A Kúria kedden lényegében helybenhagyta az ítélőtábla döntését, álláspontja szerint a táblabíróság helyesen állapította meg a tényállást és helyesen vont le jogi következtetéseket. A Kúria szerint "irracionális ügyletek" történtek, alapvető szabályokat nem tartottak be a vádlottak és kihagyták az MVM közgyűlését a döntésekből.



A Kúria annyiban pontosította a táblabíróság határozatát, hogy Kocsis Istvánra a törvény kötelező rendelkezése folytán pénzbüntetést is kiszabott, kétmillió forint értékben, Szász Andrásnak pedig 48 millió forintot a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek kell megfizetnie.



A jogerős bírósági döntés következménye, hogy az MVM-nek nem kell megfizetnie az egyik törvénytelen ügylet miatt az egyik cégnek polgári bíróság által megítélt ötmilliárd forintot.



MTI