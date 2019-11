Mi Hazánk: a XI. kerület mondja fel a Czeglédy Csabával kötött szerződéseket!

2019. november 26. 16:38

A Czeglédy Csaba "politikus bűnöző" ügyvédi irodájával kötött szerződések azonnali felmondásáról nyújt be határozati javaslatot a XI. kerületi képviselő-testületben a Mi Hazánk Mozgalom - mondta a párt alelnöke kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Ezzel lehetőséget kívánnak teremteni a szerződések ellen korábban tiltakozó momentumos, jobbikos és LMP-s képviselők számára, hogy a testület csütörtöki ülésén immár tettekkel akadályozzák meg Czeglédy megbízását - fűzte hozzá Novák Előd, aki tagja az újbudai képviselő-testületnek.



Kijelentette: amennyiben a balliberális pártok egy része valóban komolyan gondolta a tiltakozást, akkor a 25 tagú testületben csak 10 támogatója lehet a megbízatásnak, vagyis a szerződések visszavonhatóak.



Novák Előd szerint közfelháborodást váltott ki, hogy két önkormányzat, a főváros VII. és XI. kerülete is szerződést kötött annak a Czeglédy Csabának az irodájával, akit már "2010 előtt is felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek adócsalás miatt". Most pedig a Czeglédy neve által fémjelzett Human Operator Zrt.-hez kötődő bűnszervezet ügyében folyik eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt - fűzte hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy az ügyben 21 ember ellen emeltek vádat és októberben már jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítéltek három olyan vádlottat, akik beismerték bűnösségüket.



Novák Előd közölte: azt is követelik, hogy az önkormányzat vezetése hozza nyilvánosságra a Czeglédy ügyvédi irodájával kötött szerződéseket.

