Johnson: a kormány tárgyalni sem hajlandó újabb skót függetlenségi népszavazásról

2019. november 26. 19:29

A brit kormány tárgyalni sem lesz hajlandó az újabb skóciai függetlenségi népszavazásról - mondta kedden Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson, aki a kelet-skóciai Inverkeithing kisvárosban mutatta be a kormányzó Konzervatív Párt skóciai tagozatának választási programját, az esemény alkalmából tartott gyűlésen kijelentette: garantálja, hogy ha a konzervatívok jelentős többséggel megnyerik a december 12-én esedékes előrehozott parlamenti választást, London nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy a skót kormány ismét referendumot írjon ki Skócia függetlenné válásáról.

Johnson szerint ha a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezette skót kormány hivatalosan engedélyt kér az újabb függetlenségi népszavazásra, a kérvényt tartalmazó levelet "minden tárgyalás nélkül vissza a feladónak jelzéssel látjuk el, és ezzel el az ügy részünkről el is lesz intézve".



A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.



Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, az SNP vezetője azonban már jövőre újabb népszavazást kíván tartani Skócia függetlenné válásáról.



A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson ugyanis országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt, és a skót kormányfő azóta számos alkalommal hangoztatott érvelése szerint Skócia nem engedheti meg, hogy egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kirángassa" az Európai Unióból.



Boris Johnson a Konzervatív Párt keddi skóciai választási rendezvényén azonban kijelentette: a skótok öt évvel ezelőtt, amikor kétmillió skót mondott nemet a függetlenségre, már eldöntötték ezt a kérdést.



"Nicola Sturgeon személyesen tett ígéretet arra, hogy ez a döntés egy nemzedéknyi időre szól, és én számon kérem rajta ezt az ígéretet" - fogalmazott a brit miniszterelnök.



Johnson hozzátette: Skóciát "megbénítja" a Skót Nemzeti Párt vezette skót kormány, amely egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy a választók a 2014-es referendumon az Egyesült Királyság egyben tartására voksoltak.



A brit miniszterelnök szerint London viszont arra nem hajlandó, hogy "az elmúlt háromszáz év legsikeresebb politikai unióját" - vagyis az Anglia, Wales, Skócia alkotta Nagy-Britanniát - szétrombolja.



A Konzervatív Párt skóciai tagozatának választási programja is a "No to indyref2" címet viseli.



Az angol politikai zsargonban meghonosodott, az independence (függetlenség) és a referendum szavak összevonásával alkotott "indyref2" műszó a második skót függetlenségi népszavazásra utal.



Nicola Sturgeon a BBC televízió előző esti interjúműsorában kijelentette: ha az Egyesült Királyság a brit kormány akaratának megfelelően valóban kilép az Európai Unióból és "viszi magával" Skóciát is, akkor Skócia arra törekedne, hogy függetlensége elnyerése után önálló tagországként visszaléphessen az EU-ba.



A skót miniszterelnök hozzátette: EU-illetékesekkel tartott eddigi tárgyalásaiból azt a következtetést vonta le, hogy ez "viszonylag gyorsan" megtörténhet.

MTI