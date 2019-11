Ismét rendkívüli biztonsági intézkedések Németországban

2019. november 26. 20:08

Az idén is rendkívüli biztonsági intézkedések közepette nyitnak meg az ádventi vásárok Németországban az állandó terrorveszély miatt.

A Bild című lap keddi körképe szerint az ország csaknem valamennyi nagyvárosában tovább erősítették a karácsonyi vásárok védelmét, és továbbfejlesztették a 2016-ban egy berlini vásáron történt iszlamista terrortámadás tanulságaként kidolgozott megoldásokat.



Így például a Ruhr-vidéken több városban a gázolásos támadások megakadályozására eddig használt szürke betontömbök helyett zöldre festett és fenyőfa alakúra formázott beton terelő elemekkel vették körül a vásárok területét. Másutt ugyanerre a célra vízzel megtöltött műanyag tartályokat használnak, amelyeket karácsonyi motívumokkal díszítettek fel.



Konkrét veszélyre utaló adatok nincsenek, de a rendőrségi jelenlét erőteljes lesz - mondták a legtöbb város rendőrkapitányságán a Bildnek, hozzátéve, hogy nemcsak egyenruhás alakulatokat mozgósítanak, hanem civil ruhás egységeket is. Az is jellemző, hogy nagyméretű, nehéz járművekkel állják el a vásárokra vezető utcákat a teherautós, kamionos támadások kivédése érdekében. Az ország egyik leghíresebb karácsonyi vásárán, a nürnbergi adventi piacon is rendkívüli a készültség, a látogatóknak azzal is számolniuk kell, hogy a mobil kerítésekkel körülvett terület bejáratainál átvizsgálják a csomagjaikat.



A legtöbb vásár kedden kezdődött vagy szerdától várja a látogatókat. A kivételek közé tartozik a Berlin belvárosában fekvő Breitscheid tér karácsonyi vására, amelyen 2016-ban megtörtént az utóbbi évek legsúlyosabb németországi terrortámadása. Ott hétfőn nyitottak, miután a tartományi rangú főváros vezetője, Michael Müller kormányzó főpolgármester részvételével istentiszteletet tartottak a tér közepén fekvő Vilmos császár-emléktemplomban. A vásár kívülről az idén is erődítménynek tűnik, a karácsonyi díszek alatt acélhuzalból készült, homokzsákokkal töltött hatalmas kosarakból, cement alapra rögzített kerítéselemekből összeállított többszörös védvonal húzódik.



A vásáron 2016. december 19-én történt merénylet, az elkövető egy elutasított tunéziai menedékkérő, Anis Amri volt. A magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet nevében gyilkoló szélsőséges iszlamista egy elrabolt kamionnal behajtott a téren szórakozó tömegbe. A támadásban 12 ember meghalt, több mint 70 ember megsebesült. Anis Amri a merénylet után elmenekült az országból, és néhány nappal később meghalt az olaszországi Milánó egyik elővárosában rendőrökkel folytatott tűzharcban.



A támadás évfordulóján, december 19-én este ismét megemlékező istentiszteletet tartanak a tér templomában, és a halálos áldozatok emléke előtt tisztelegve 12-szer megkongatják a templom harangját.



MTI