Csodasarok Kishegyesen, Bányai Emlékház Bácsfeketehegyen

2019. november 26. 23:07

Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésének köszönhetően sikerül Bácsfeketehegyen a Bányai János Emlékházat kialakítani, Kishegyesen pedig Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár átadta a Csodasarok nyertesének is a 100 ezer forint értékű nyereményt.

Bányai János 2016-ban hunyt el. Az akadémikus bácsfeketehegyi szülőházának anyaországi eszközökből történt 2017. évi megvásárlása után, 2018-ban elkezdődött felújítása és kibővítése, hogy majd emlékházként és közkönyvtárként működjön a teljesen felújított és 200 négyzetméterrel kibővített épület. Egy emlékszobát is berendeznek, emléket állítva Bányai János irodalmi, kritikusi és tanári munkásságának. Maga a Bányai János Irodalmi Alapítvány tudományos igényű szellemi műhelyként kívánja ápolni az akadémikus életművének örökségét és segíteni az életmű érvényesülését a magyar és nemzetközi kulturális életben is – nyilatkozta a helyszínen Szűcs Balázs, az alapítvány kuratóriumának az elnöke. Az emlékház a jövő év elejére el is készül a befejezésére megítélt 110 millió forintos (343 ezer eurós) anyaországi támogatásnak köszönhetően. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is megtekintette az épülő emlékházat.

Potápi ezt követően Kishegyesen járt, ahol megkoszorúzta az első világháború és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléktábláját a színház épületének a falán. Megtekintette a kishegyesi egykori szövetkezeti otthont is, amely tervezett teljes körű felújítása után a magyar közösségi kulturális és civil élet egyik legfontosabb központja lesz.

Helyet kap majd benne a Kishegyesi Könyvtár is, mely jelenleg egy olyan épületben működik, melyet a vagyon-visszaszármaztatás során a Római Katolikus Egyházközösség tulajdonába került.

A kishegyesi program az Ady Endre Kísérleti Általános iskolában folytatódott, ahol az államtitkár úr átadta a Miénk a város! című gyermekek számára kiírt pályázat helyi győztes diákjának a Csodasarkot. Az államtitkár elmondta, hogy idén is folytatódott a határon kívüli gyerekek számára már hetedik alkalommal kiírt Miénk a város! nevet viselő Csodasarok-program. A versenyt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdette meg kisiskolások részére, s az internetes vetélkedő mind népszerűbb a vajdasági gyerekek körében.

A játékba külhoni magyar öttől-tíz éves óvodások és alsós diákok jelentkezhettek szüleik, tanáraik segítségével. A játék során négy héten keresztül a gyerekek feladatokat oldhatnak meg, amelyekkel pontokat szerezhetnek. A vetélkedő végén a pontszámok alapján ötven játékos nyerhetett külhoni magyar iskolájának, illetve osztályának 100-100 ezer forint értékű Csodasarkot. Vajdaságban 25 intézményben 29 Csodasarkot adnak át, melyben az idei évben is érdekes fejlesztő játékok, gyermekkönyvek, társasjátékok vannak. Csordás Dorka a Csodasarkot nem saját magának, hanem közösségének nyerte.

A kishegyesi iskola 3. A osztályának diákjai boldogan vették birtokukba az ajándékokat, Sipos Valéria tanítónő és Fülöp Valentin, az iskola igazgatójának jelenlétében. Az államtitkárt végig elkísérte Hajnal Jenő is, az MNT elnöke. Potápi Árpád János Topolyán keresztül Bácskossuthfalvára folytatta útját. A bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskola konyháját is anyaországi eszközökből újították fel. Topolyán a városközpontban egy rövid időre megálltak a vendégek, hogy megnézzék az egykori topolyai hotel épületét, amely jövőre úgyszintén Magyarország Kormányának a támogatásával művészeti-, közigazgatási-, közösségi épületkomplexummá alakulhat át, benne pedig egy magyar kollégium is megnyílik majd a tervek szerint.

Tóth Péter

vajma.info