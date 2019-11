A Podemos tagsága is támogatta a koalíciós kormány megalakítását

2019. november 27.

A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) után a Képesek vagyunk (Podemos) újbaloldali párt tagsága is támogatta a közös koalíciós kormány létrehozását szerdán.

A szavazásra jogosult párttagok 59 százaléka vett részt a voksolásban, 96,8 százalékuk, több mint 130 ezren az együttműködés mellett döntöttek.

A két baloldali formáció vezetője, Pedro Sánchez és Pablo Iglesias a november 10-i választások után két nappal írt alá előzetes koalíciós megállapodást Madridban.

A PSOE tagsága szombaton szavazott, és 63 százalékos részvétel mellett 92 százalékos arányban támogatta a összefogást, több mint 95 ezer igen szavazattal.

A koalíciókötésre a hétvégén igent mondott a Együtt képesek vagyunk (Unidas Podemos) radikális baloldali párttömörülés többi tagpártja is.

A tagság felhatalmazása azonban még nem elegendő a koalíciós kormány létrehozásához. A PSOE és az Unidas Podemos ugyanis kisebbségben van a törvényhozásban, összesen 155 mandátummal rendelkeznek a 350 fős parlamentben.

A kormányalakításhoz abszolút többség, 176 képviselő támogatására van szükséges a szavazás első körében, vagy egyszerű többségre a második fordulóban. A rendkívül széttagolt új spanyol parlamentben ehhez legalább hét különböző pártot kell maga mellé állítania a PSOE-nak és Unidas Podemosnak.

A szocialisták a választások után hangsúlyozták: nem akarnak a spanyol parlament katalán és baszk szeparatista pártjainak támogatásától függeni a kormányalakításnál. Ez azonban matematikailag lehetetlennek tűnik az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális középpárt támogatása nélkül, amely azonban elzárkózik az együttműködéstől a Podemosszal.

Ráadásul a liberális párt belső krízissel is küzd; a választáson elveszítették mandátumaik több mint 70 százalékát, emiatt Albert Rivera pártelnök lemondott és helyére csak tavasszal választanak új vezetőt. Emellett sorra jelenti be távozásukat a párt eddigi meghatározó politikusai is.

A függetlenségpárti Katalán Köztársasági baloldal (ERC), amely hónapokkal ezelőtt még késznek mutatkozott támogatni egy esetleges baloldali spanyol kormánykoalíciót, most már feltételt szabott.

A katalán párt tagsága hétfőn úgy döntött: elutasítják Pedro Sánchez jelenlegi szocialista ügyvezető kormányfő újraválasztását, amennyiben nem születik megállapodás előzetesen arról, hogy az új spanyol kormány tárgyalóasztalhoz ül a katalán kormánnyal a kialakult konfliktus megoldása érdekében.

Kikötéseik közt szerepel, hogy napirendre kerüljön a katalán önrendelkezési jog kérdése és a két éve alkotmányellenesen megrendezett függetlenségi népszavazás miatt börtönre ítélt katalán függetlenségi vezetők kegyelemben részesítése is.

Az új spanyol parlament december 3-án tartja alakuló ülését, a spanyol király ezt követően fogadja majd a pártok vezetőit és kéri fel kormányalakításra azt a miniszterelnök-jelöltet, akinek van esélye elnyerni a parlament támogatását.

