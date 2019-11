Keménymag: A botránypolitikus előbb agresszív, majd felveszi az áldozati pózt

2019. november 28. 00:22

Mint ismert, több ismert ellenzéki politikus is polgármesteri széket foglalhatott el az október 13-i önkormányzati választás után. Nyilvánvaló, hogy ezen annyira felbuzdult Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője, hogy úgy érezte neki is székfoglalót kell tartania, le kell ülnie egy olyan helyre, ahol egyébként semmi keresnivalója sincsen – így reagált Apáti Bence, Jeszenszky Zsolt és Dezse Balázs az egykori radikális párt országgyűlési képviselőjének arra a provokációjára, amikor a parlamenti patkóban elfoglalta Orbán Viktor miniszterelnök székét. A közéleti B-közép csapata ezúttal arra mutatott rá, hogy milyen módszereket alkalmaznak a botrányhősök és a Velkovics Vilmos műsorvezetése mentén rávilágítottak ezeknek a balhéknak a nyilvánvaló céljára is.

Apáti Bence, a Magyar Nemzet főmunkatársa kiemelte, ismét bebizonyosodott az, amit Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője is bevallott, hogy bizonyos ellenzéki politikusoknak nincs semmi mondanivalójuk, így a botránypolitizálásban találták meg életük értelmét és a kattintásvadász hírek érdekében generálják a feszültséget.

Mondanivaló híján ők performance-okban élik ki magukat, érthető, hogy nekik erre van szűkségük, mert ez kattintást hoz. De most tényleg! Legközelebb oda fog sz@rni valahova a parlamenti padsorok közé? Az biztos, hogy hozna kattintást – egészítette ki Jeszenszky Zsolt.

Ha már botránypolitizálás, a közéleti B-közép csapata nem ment el szó nélkül amellett, hogy Tordai Bence „harcostársa”, Szabó Tímea trógernak nevezte Trócsányi Lászlót a parlamentben, s témát szolgáltatott az is, hogy állítása szerint Tordai az ülésteremben a miniszterelnöktől azt kérdezte: „tele a gatya, Viktor? (A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének parlamenti viselkedését Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is provokációnak nevezte.)

Apáti Bence a fenyegetőzések kapcsán emlékeztetett, az egykori jobbikos parlamenti képviselő, Pörzse Sándor mintegy egy hónapja arról számolt be, hogy amikor Szabó Tímea bekerült a parlamentbe akkor jobbikos politikusok háta mögött fenyegetett és mocskolódott, a politikusnőt ezért is nevezték el a gyűlölet karmesterének.

Jeszenszky Zsolt szerint nem véletlen, hogy ezek a politikusok részt vesznek az Alinsky-tréningeken, hiszen ott megtanulják, miért kell hergelni.

Azért kell hergelni, hogy előbb-utóbb a másik oldal ne bírja tovább, csattanjon egy pofon, hogy utána áldozatpózba vághassák magukat – tette hozzá.

A trükkök megvannak, amiket alkalmaznak és azt nagyon is tudatosan teszi. Ebbe a sorba illeszkedik be az is, hogy nagy felzúdulást keltett a balliberális oldalon az, hogy a legutóbbi Sajtóklubban Bayer Zsolték kritikát fogalmaztak meg Kocsis-Cake Olivióval, a Párbeszéd politikusával kapcsolatban, aki tanácsokat adott arról, miként kellene megemlékezni jövőre Trianonról.

Vajon nem véletlen, hogy az első színesbőrű képviselő az, aki Trianonnal kapcsolatban felszólal a parlamentben? – tette fel a kérdést Apáti Bence. Szerinte tudatos, hogy nem Tordai Bence, vagy Szabó Tímea nyilvánult meg a témában.

Majd valaki a jobboldalon elkezd négerezni és akkor rögtön lehet rasszizmust kiáltani – egészítette ki Jeszenszky Zsolt.

Dezse Balázs, a PestiSrácok újságírója kiemelte, az ellenzék ismét elő tudja venni az antiszemita kártyát és bizony azzal is szépen „játszadoznak”.

HírTV