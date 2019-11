Felvidék: Együttműködési memorandumot írtak alá a magyar pártok képviselői

2019. november 29. 09:36

Az MKP, a Magyar Fórum (MF) és az Összefogás képviselői csütörtökön memorandumot írtak alá a választási együttműködésről. A három magyar parlamenten kívüli párt közös listát állít a jövő évi választásokra, és Magyar Közösségi Összefogás néven indul.

A listavezető Bárdos Gyula ezzel kapcsolatban kijelentette: a magyar pártok szövetsége elő akarja segíteni azokat a változásokat, amelyekre az országnak szüksége van.

„A szlovákiai magyarok mindig jelen voltak Szlovákia történelmének pozitív változásainál, legyen szó az EU- és NATO-csatlakozásról, vagy az euró bevezetéséről” – emlékeztetett a volt parlamenti képviselő és a Csemadok elnöke, aki 2014-ben az államfőválasztáson is indult.

„Most ismét hozzá akarunk járulni a kormányváltáshoz, a valódi jogállam kialakításához, és a regionális különbségek felszámolásához is” – fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a közös listán tapasztalt, s fiatalos lendületű jelöltek szerepelnek. A választások előtti együttműködést és a közös lista feltételeit az egyes pártok az elmúlt hétvégén (november 23-24.) hagyták jóvá.

Bárdost a listán az Összefogás mozgalom elnöke, Mózes Szabolcs követi, a harmadik Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke. A lista negyedik helyén Simon Zsolt, az MF elnöke, az ötödiken pedig Menyhárt József, az MKP elnöke szerepel. Az első tízben benne van Nagy József volt európai parlamenti képviselő is.

A lista utolsó két helyén az MKP két volt elnöke, Csáky Pál (149.) és Berényi József (150.) neve szerepel. A 150 jelöltet felvonultató listán 90 helyet az MKP, 30-30-at pedig a másik két formáció jelöltjei foglalhatnak el.

Az első 20 jelöltből 12 az MKP, 4 az MF és 4 az Összefogás színeiben indul. A magyar pártok képviselői nyár óta tárgyaltak az esetleges együttműködésről.



Végül csak az MF, az MKP és az Összefogás (újabban Magyar Közösségi Összefogás) egyeztek meg. A Most-Híd képviselőivel folytatott tárgyalás a koalíciós párt állítása szerint a partnerek kétszínűsége miatt futott zátonyra.

Utóbbiak szerint viszont azért nem sikerült megállapodni, mert a Híd nem volt hajlandó kizárni a Smerrel való együttműködést. A parlamenti választásokra 2020. február 29-én kerül sor. Választásra jogosult minden 18 év feletti állampolgár. A hivatalos kampányidőszak már megkezdődött. Az egyes politikai pártoknak és mozgalmaknak 2019. december 1-ig kell leadniuk a jelöltlistájukat.

Szülőföldön magyarként való megmaradásunkért

A Magyar Közösségi Összefogást létrehozó pártok elnökei ma a sajtó jelenlétében írták alá az együttműködési memorandumot, Bárdos Gyula listavezető pedig ismertette a 2020. február 29-ei parlamenti választáson induló közös lista képviselőjelöltjeit.

Menyhárt József, az MKP pártelnöke ismertette az aláírt memorandum tartalmát. Emlékeztetett arra, hogy az MKP már az európai parlamenti választások után megfogalmazta, hogy a 2020-as szlovákiai parlamenti választásokon a magyar egység megteremtésére van szükség. A Magyar Közösségi Összefogás listája a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás sikeres tárgyalássorozata után alakult meg. „Hiteles magyar lista” – mondta a pártelnök.

Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke hangsúlyozta, hogy kompromisszumok születtek, ám elveiket és értékeiket nem tették alku tárgyává. A kormányváltás a cél, de úgy, hogy nem működnek együtt sem a Smerrel, sem a Szlovák Nemzeti Párttal, sem Kotlebáékkal. A kampányhoz kölcsönt vesznek fel, saját magukat finanszírozzák. Siker esetén közösen folytatják a parlamenti munkát is.

Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője elmondta, bíznak abban, hogy a választópolgárok visszatérnek ahhoz a hagyományos véleményhez, miszerint a magyarok a jó oldalon állnak, és egy demokratikus országot építenek. A közös programot december közepén mutatják be. Nagy gondot jelent a felvidéki magyarság létszámának gyors z

Bárdos Gyula bemutatta a Magyar Közösségi Összefogás listáját. „A csapat közösségben gondolkodik, nem könyöradományokat akarunk, hanem azt, ami megillet bennünket”.

A lista első 20 jelölte: 1. Bárdos Gyula, 2. Mózes Szabolcs, 3. Őry Péter, 4. Simon Zsolt, 5. Menyhárt József, 6. Orosz Örs, 7. Domin István, 8. Janits Erzsébet, 9. Nagy József, 10. Cziprusz Zoltán, 11. Farkas Iván, 12. Gál Zsolt, 13. Furik Csaba, 14. Zupko Tamás, 15. Gergely Papp Adrianna, 16. Bindics László, 17. Zachar Pál, 18. Kiss Beáta, 19. Nagy Dávid, 20. Iván Tamás. A lista végén olyan nevek vannak, mint Auxt Ferenc, Csúsz Péter, Németh Gabriella, Szigeti László, Csáky Pál, Berényi József.

Az Új Egység jelöltjei ott vannak a listán

Portálunk érdeklődésére Bárdos Gyula elmondta, hogy az összefogásban ott vannak az Új Egység mozgalom jelöltjei is, Samu István elnök mellett az alelnök Iván László is a Magyar Közösségi Összefogás listáján indulnak a parlamenti választáson.

Feldaraboltságunk centenáriuma



Bárdos Gyula listavezető véleményét azzal kapcsolatban is kikértük, hogy jövőre a trianoni diktátum centenáriumán a nemzeti összetartozás éve is lesz… „100 éve, hogy feldaraboltattunk. A felvidéki magyarságnak erre jobb válasza nem lehet egy olyan magyar közösségi összefogásnál, amely azért történik, hogy szülőföldünkön erősebbek legyünk, nemcsak jelképesen, hanem tevőlegesen is. A tevőleges válasznak akkor lesz igazi csattanója, ha 2020. február 29-én a felvidéki magyarság erre az összefogásra igent mond. Össze kell fognunk, hogy a Felvidéken a gyermekeink is magyarként élhessenek és maradhassanak meg!” – mondta Bárdos Gyula.

