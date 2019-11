Délvidék: Szabadka kincseit nem lenne szabad tovább rombolni!

2019. november 29. 09:44

Szabadka közismert látványosságai mellett, még a turisztikai célpontokon kívül eső helyszínek is – az azokhoz tartozó történetekkel karöltve – elbűvölik az idelátogatókat. Helyi lakosként mégis közömbösen sétálunk e rejtett kincsek között, melyek ismerete városunk iránti tiszteletünk és szeretetünk mércéje is egyben. Ezen értékek megőrzése közös(ségi) feladatunk és kötelezettségünk. Ezzel a pár mondattal invitálta közönségét a szabadkai VM4Köz.Klub csütörtök esti előadására, amelyen Novák Attila, aki civilben a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatója és nem mellesleg a város nagy szerelmese és jó ismerője, Szabadka kincsei címmel idegenvezetőként mutatta be a város ismert és ismeretlen ékességeit.

Az előadást kihasználva kértünk interjút Novák Attilától.

- Szabadka nevét említve az embernek elsőként a városháza képe ugrik be, illetve most már a zsinagógáé is. Milyen rejtett kincsei vannak még a városnak, amire büszkék lehetünk?

- A városházát és a zsinagógát nem lehet kihagyni, amikor a kincsekről beszélünk, már azért sem, habár ezek a legismertebb épületeink, de mindkettőnek vannak olyan részletei, amire a széles közönség még nem figyelt fel, vagy nem ismer. Ezek annyira részlet gazdag épületek, amiket el lehet nézegetni napokig, hetekig, s még akkor is lehet valami új részletet felfedezni. Ezek mellett, ha úgy sétálunk végig Szabadka utcáin, hogy felfelé nézünk, s nyitottak vagyunk, akkor gyönyörű épületdíszeket vehetünk észre. Mondjuk, lehet, hogy egy nem is túldíszített épületnek van egy olyan megfogó részlete, ami egyszerűen kincs.

Németh Ernő

