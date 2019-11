Labdarúgó NB I - Diósgyőrben tér vissza Carrillo

2019. november 29. 10:04

Diósgyőrben tér vissza a labdarúgó OTP Bank Ligába Joan Carrillo, a MOL Fehérvár FC régi-új vezetőedzője, aki 2015-ben bajnoki címet nyert a székesfehérvári együttessel.

A spanyol szakember a héten váltotta a szerb Marko Nikolicsot, akivel a gárda az utóbbi időszakban gyengén szerepelt és a bajnokságban a harmadik helyre esett vissza a Ferencváros és a Mezőkövesd mögé.



"Hirtelennek tűnhetett az edzőváltás a Fehérvárnál, de ha megnézzük a csapat szereplését, akkor érthető, várható lépés volt: az elmúlt öt fordulóban viszonylag sok pontot hagyott veszni. Többekben már az Európa-liga második selejtezőkörében, a Vaduz elleni kieséskor felmerült a csere, de utána jött hat győzelem a bajnokságban és egy dinamikus, helyenként kifejezetten élvezetes foci, ami az utóbbi hat fordulóban viszont eltűnt" - nyilatkozott a közmédiának Bozsik Péter, az M4 szakértője. A korábbi szövetségi kapitány kiemelte, nagy előny, hogy Carrillo tudja, hová megy, mit várnak el tőle, milyen a klub, ismeri a játékosok egy részét és a viszonyokat.



"A húzóemberek továbbra is ott vannak, akikkel megtalálhatja a hangot, hamarabb képbe tud kerülni. Többé kevésbé szerintem eddig is képben volt, tehát ebben a váltásban ilyen értelemben különösebb kockázat sincs. Azt is el tudom képzelni, hogy az utóbbi hetekben már intenzívebb tárgyalásokat folytattak vele. Ezek alapján elvárható tőle, hogy hamar reagáljon a helyzetre és képes legyen gatyába rázni a csapatot" - tette hozzák Bozsik Péter.



A második helyen álló Mezőkövesd a Puskás Akadémia otthonába látogat. A negyedik felcsútiak a legutóbbi fordulóban az akkor még listavezető MOL Fehérvár FC vendégeként arattak győzelmet.



A címvédő Ferencvárosra - azután, hogy csütörtökön drámai mérkőzésen 2-2-s döntetlent játszott az Espanyollal az Európa-ligában - könnyebbnek ígérkező feladat vár, ugyanis a sereghajtó Kaposvárhoz látogat vasárnap.



A bajnokság legjobb formában lévő együttese a Budapest Honvéd, amely az elmúlt hét fordulóban hat győzelmet és egy döntetlent ért el. A kispestiek ezúttal Kisvárdán lépnek pályára.



Az M4 Sport szombaton a Zalaegerszeg-Debrecen és a Diósgyőr-MOL Fehérvár FC, vasárnap pedig a Kaposvár-Ferencváros találkozót élőben közvetíti. A Kossuth Rádió szombaton a 17 órakor kezdődő összecsapásokról 18.02-től Körkapcsolásban tudósít, míg az esti találkozó 20.12-től hallható. Az m4sport.hu oldalon minden találkozót élőben lehet követni.

MTI