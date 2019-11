Digitalizálta diszpécserrendszerét a Magyar Autóklub

2019. november 29. 11:59

Digitalizálta diszpécserrendszerét a Magyar Autóklub, az applikációból indított segélykérés 13 másodpercen belül beérkezik a legközelebbi Sárga Angyalhoz, amely 1-3 percen belül elindul helyszínre - jelentette be Marinka István, a Magyar Autóklub főtitkárhelyettese sajtóbeszélgetésen pénteken Budapesten.

Elmondta, hogy Magyarországon jelenleg több mint 3,5 millió autó van hivatalosan forgalomban, az autók átlagéletkora pedig tíz év fölött van, aminek következtében sok esetben fordul elő útközben meghibásodás.



A gépjármű segélyszolgáltatást a Magyar Autóklub indította el 1958-ban, kiszolgálórendszere azóta folyamatosan fejlődik. A lerobbant autókat fürkésző, állandóan az utakat járó Sárga Angyalok folyamatosan fejlesztik megoldásaikat, ami a gyorsabb segítségnyújtás mellett kisebb környezeti terheléshez is vezet - tette hozzá.



Tájékoztatása szerint a digitális átalakulással lépést tartva az Autóklub teljes háttérrendszerének digitális fejlesztéséről döntött, aminek eredményeként idén tavasszal egy új, online, teljesen automatizált diszpécserrendszert indított, kezdetben kísérleti jelleggel. A sikeres tesztidőszakot követően elindították az Autóklub mobilalkalmazását is, amelynek segítségével a bajba jutott autósok néhány kattintással, GPS koordinátáik alapján hívhatják a legközelebb elérhető Sárga Angyalt, amelynek vezetője az alkalmazás adataiból már számos fontos információt ismer az autóról, mire a helyszínre ér. A Sárga Angyalok a Telenor Hipernet hálózatán keresztül folyamatos kapcsolatban vannak a bajba jutott autósokkal - mondta.



Az idei évben 80 segélyszolgálatos munkatárs az 50 járműből álló Sárga Angyal flottával összesen 50 ezer esetben nyújtott segítséget. Legjellemzőbb problémák a hidegindítás, a kerékcsere és a műszaki hiba meghatározás. Az esetek 80 százalékában a segélyszolgálat már a megújult digitális rendszeren keresztül segít a bajba jutottakon - ismertette Marinka István.



Homola Márton, a Telenor digitális termékfejlesztési igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosóráját, a Drivey-t, az eszköz egy hozzá tartozó okostelefon alkalmazást is magába foglal. A kapcsolódást követően a Drivey mobilalkalmazásban láthatóvá válnak a sofőr autóhasználati szokásai, például a megtett útvonal, fogyasztás, az út során mért hirtelen gázadások vagy kiugróan nagy fékezések, vagy akár parkolás után az autó aktuális pozíciója. Emellett hasznos, akár jelentősebb problémákat megelőző információk, hibajelzések is láthatók az autó műszaki állapotáról - mondta.



MTI