Nagy István: eddig több tízmilliárd forint támogatás jutott a borászoknak

2019. november 29. 16:39

Eddig 35 milliárd forint beruházási támogatást ítéltek meg a borászatoknak a Vidékfejlesztési programban - mondta Nagy István agrárminiszter a XVIII. András napi bormester találkozón, pénteken, Somlójenőn az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

A miniszter beszédében emlékeztetett, hogy a tárca a magyar borok értékesítését 3,5 milliárd forint forráskeretű promóciós program indításával segíti. A pályázati időszak 2020 év márciusában kezdődik és várhatóan április végéig tart majd.



Kifejtette, hogy a hároméves program két részre oszlik aszerint, hogy a célpiac európai uniós vagy harmadik ország területén található-e. Mindkét fejlesztési területre 6-6 millió eurót szánnak, hogy növeljék a magyar borok értékesítését.



A kezdeményezés európai uniós szabályokban meghatározott fő célja a felelős borfogyasztásról szóló tájékoztatás, valamint a magyar borrégiók és bornevek megismertetése a fogyasztókkal - tette hozzá.



Megjegyezte, hogy az AM idén januárban megnyílt újabb, mintegy 50 milliárd forintos keretösszegű, élelmiszer-feldolgozást támogató felhívásán belül 10 milliárd forintot különítettek el a borászati üzemek fejlesztésére. Az érdeklődés mértékét jól mutatja, hogy az ágazati szereplők csaknem 400 kérelmet nyújtottak be, 26 milliárd forintos fejlesztési igénnyel.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szőlő-bor ágazat számára december 31-ig kamat- és költségmentes hitel érhető el az Agrár Széchenyi Kártyával. Az ültetvényeik után hektáronként legfeljebb 1 millió forint igénybevett hitelig az Agrárminisztérium 100 százalékos kamat-, költség- és kezességi díjtámogatást nyújt a december 31-ig hatályba lépő hitelszerződések után - sorolta.



Az eseményen felavatták a Tornai Pincészet új feldolgozóüzemét is. A fejlesztés kapcsán Nagy István kiemelte, a beruházás példaértékűen mutatja be, hogy miként lehet a helyi viszonyokhoz leginkább illeszkedő technológiával kinyerni a termésből az igazi értéket. A családi pincészet által kiépített, saját fejlesztésű technológia - a szőlőszemek kíméletes feldolgozása, a hűtött héjon áztatás - tudományos eredményekből és piaci trendekből egyszerre táplálkozó átfogó megoldás.



A rendezvényen átadták a Somlóért - Tornai Endre emlékdíjakat is - tájékoztatott az AM.



MTI