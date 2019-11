Terrorcselekménynek minősítették a londoni késelést, a támadót agyonlőtték

Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség a London belvárosában pénteken történt késeléses támadást. A Scotland Yard péntek este bejelentette, hogy a gyanúsítottat a rendőrök agyonlőtték. Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a késeléses terrortámadásnak.

A támadásban, amely a Temzén átívelő London híd déli végénél történt, a rendőrség egyelőre számszerű részleteket nem tartalmazó bejelentése szerint többen megsérültek.



A London hidat és környékét a rendőrség lezárta, a híd déli végéhez közeli, rendkívül forgalmas London Bridge Station metró- és vasútállomással együtt.



A londoni rendőrség pénteken késő délután közzétett első beszámolójában még az állt, hogy a támadás körülményei egyelőre nem egyértelműek, de a hatóságok elővigyázatosságból "úgy kezelik a történteket, mintha az incidens a terrorizmushoz lenne köthető".



Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője azonban a londoni rendőrség székháza előtt tartott rövid péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta: a hatóságok terrorcselekménynek nyilvánították a támadást, és a vizsgálatot a Scotland Yard terrorelhárítási parancsnoksága irányítja.



Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendőrség továbbra is "nyitott kérdésként" kezeli a támadó indítékait.

Basu elmondta: a gyanúsítottat a londoni pénzügyi központ, a City rendőrségének - City of London Police - egy fegyveres egysége agyonlőtte.



Elmondta azt is, hogy a gyanúsítotton olyan mellényt találtak, amilyent öngyilkos robbantást elkövető merénylők használnak, de a vizsgálat eddigi eredményei szerint a péntek esti támadás gyanúsítottja által viselt eszköz nem valódi robbanószerkezet volt.



A lelőtt gyanúsítottról készült, médiafelületeken megjelent fotókon az látszik, hogy a támadó testén ragasztószalagnak tűnő eszközzel rögzített szerkezet volt.



Neil Basu elmondta, hogy a nyomozók folytatják a környék aprólékos átkutatását, és a nagy kiterjedésű lezárások várhatóan hosszabb ideig érvényben maradnak.



A rendőrtiszt kérte, hogy lehetőleg mindenki kerülje el a környéket.



A helyszín London egyik leglátogatottabb turistanegyede, a közelben van Nyugat-Európa legmagasabb felhőkarcolója, a Shard, és az egyik legnépszerűbb piac, a Borough Market, amelyet szombatonként tízezrek keresnek fel.



Boris Johnson brit miniszterelnök pénteki Twitter-üzenetében közölte, hogy a hatóságoktól folyamatos tájékoztatást kap a történtekről.



Johnson, aki a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választások konzervatív párti kampányát irányítja, péntek este megszakította vidéki kampánykörútját és visszatért a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalba.



A London hídon két és fél éven belül ez a második terrorcselekmény.



A pénteki késeléses támadás helyszínének közvetlen közelében 2017. június 3-án este három terrorista egy furgonnal a híd járdájára hajtott fel, ahol gyalogosokat gázolt el, majd a Borough Market környékén sok embert megkéselt. A támadásban heten életüket vesztették, 48-an megsérültek.



A kiérkező fegyveres rendőri egység a három merénylőt az első bejelentéstől számított nyolc percen belül agyonlőtte.



Néhány héttel korábban hasonló támadás történt a parlament közvetlen közelében lévő Westminster hídon is, ahol egy magányos elkövető szintén a járdán közlekedő gyalogosok közé hajtott, majd furgonjából kiszállva késsel megölt egy rendőrt.



A támadót a parlament fegyveres őrsége agyonlőtte.



Ennek a merényletnek öt halálos áldozata volt.



Azóta mindkét hídon beton- és acélelemekből álló kordonnal választották el a járdát az úttesttől.



Priti Patel brit belügyminiszter e hónap elején bejelentette, hogy mérsékelték a brit elhárító hatóságok a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét. Patel az intézkedést bejelentő közleményében hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a terrorfenyegetettség továbbra is magas.



Az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb, "súlyos" szintről a harmadik szintre, "jelentősre" módosították a készültségi fokozatot.



A nagy-britanniai terrorkészültségi fokozat 2014 augusztusa óta nem volt ilyen alacsonyan.



A Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője a készültségi fokozat mérséklésének november eleji bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: az intézkedés jelzi, hogy "pozitív fejlemények" történtek a terrorfenyegetettség csökkentésében, de változatlanul valószínű terrortámadások megkísérlése.



Neil Basu részletek nélkül hozzátette: a terrorelhárító szolgálat hozzávetőleg 800 vizsgálatot folytat, és 2017 óta 24 terrortámadási terv végrehajtását akadályozta meg.

Szijjártó Péter együttérzését fejezte ki a londoni terrortámadások miatt

A magyar kormány együttérzését és részvétét fejezte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dominic Raab brit külügyminiszternek a pénteki londoni késeléses terrortámadás miatt küldött levelében, egyúttal hangsúlyozta: a támadás megerősíti őket abbéli meggyőződésükben, hogy továbbra is kitartóan küzdeni kell a terrorizmus ellen.

Szijjártó Péter a levelben - amelynek magyar fordítását tárcája eljuttatta az MTI-nek - azt írta Dominic Raabnak, hogy "gondolatainkban es imáinkban az áldozatokkal es családjaikkal vagyunk."



"Ez az értelmetlen és brutális támadás megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy továbbra is kitartóan küzdenünk kell a terrorizmus ellen. Az Egyesült Királyság számíthat Magyarország megingathatatlan szövetségére" - tette hozzá a magyar diplomácia irányítója.



Magyar kormányforrás szerint a terrorakciónak nincs magyar érintettje.



Boris Johnson brit miniszterelnök péntek esti nyilatkozatában közölte, hogy az incidens óta a hatóságok ellenőrzésük alá vonták a helyzetet.





