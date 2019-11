Újabb ügyészség kezdett eljárást Salvinivel szemben a kikötők lezárása miatt

2019. november 29. 19:56

Újabb jogi eljárás indult Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter ellen, amiért augusztusban nem engedélyezte az Open Arms spanyol civilhajó kikötését 164 migránssal a fedélzetén; Salvini azzal reagált, hogy az olasz bíróságoknak "nincsen ennél fontosabb dolguk".

Közösségi oldalán Matteo Salvini azt írta, hogy "amikor ismét kormányon leszek, ugyanezt fogom tenni: a határok szentek, és kész".



A Liga párt vezetőjével szemben a szicíliai Agrigento ügyészsége kezdeményezett eljárást, amelyet a felsőbb szintű palermói ügyészségnek továbbított, ez pedig az ügynevezett miniszteri bíróságnak. Utóbbi a kormány mindenkori vagy volt tagjainak ügyeiben illetékes jogi szervként jár el: mostantól kilencven nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja az ügyet, és döntsön, hogy elveti-e az eljárást, vagy a parlamentnek továbbítja.



A dél-olaszországi partokra érkezett minden egyes civilhajó esetében a területi, eddig majdnem kizárólag szicíliai ügyészségek hivatalból vizsgálatot indítanak a kikötés körülményeiről. Hasonlóképpen megvizsgálják a migránsok mentésének vagy fedélzetre vételének körülményeit is.



Matteo Salvini belügyminiszterként lezárta az olaszországi kikötőket a migránsokat szállító hajók előtt. Ennek következtében az Open Arms tizenkilenc napig várakozott Lampedusa vizein. Kikötését végül Luigi Patronaggio agrigentói ügyész engedélyezte augusztus 20-án, egy időben azzal, hogy a római kormányválság napjaiban Giuseppe Conte miniszterelnök benyújtotta lemondását az államfőnek. A szicíliai ügyészség Matteo Salvini augusztus 14. és 20. közti döntéseit vizsgálta meg, és úgy értékelte, hogy a belügyminiszter nem teljesítette hivatali kötelességét, "túszul ejtette" a hajón tartózkodó migránsokat, akiknek személyi szabadságát is korlátozta.



Ezzel egy időben a római ügyészség is vizsgálatot indított Matteo Salvinivel szemben. Luca Casarini, a Mediterranea Human Savings nevű olasz civilszervezet misszióvezetője tett feljelentést, rágalmazással vádolja a volt belügyminisztert. Luca Casarini a Mare Jonio hajóval 98 migránst szállított szeptemberben Olaszországba, majd a hajót a hatóságok lefoglalták - ez volt az akkor már csak ügyvivő belügyminiszter Matteo Salvini utolsó rendelkezése. Salvini közösségi oldalán többek közt "rendőrgyilkosnak" nevezte Casarinit, aki Olaszországban a no global-mozgalom egykori vezetőjeként ismert, és gyakran vett részt a rendőrökkel szembeni utcai harcokban.



A migránshajók kikötésének megtiltása miatt Matteo Salvinivel szemben az olasz ügyészségek már több eljárást indítottak: az elsőt az olasz parti őrség Diciotti hajója miatt, amely 2018 nyarán majdnem egy hétig várakozott 177 migránssal. Ez az ügy eljutott a parlament mentelmi bizottságáig, amely azonban idén februárban nem tartotta megalapozottnak Matteo Salvini szenátori mandátumának megszüntetését, és ezt a döntést márciusban a felsőház is megerősítette.



A miniszteri bíróság most szerdán elvetette az Alan Kurdi, a német Sea-Eye hajójának ügyében Matteo Salvini ellen indított eljárást is. A hajó áprilisban 65 bevándorlót tett partra Málta szigetén, miután Olaszországban nem köthetett ki. Indoklásában a jogi testület leszögezte, hogy értelmezése szerint a civilszervezetek országa számít az első számú kikötési pontnak.



MTI