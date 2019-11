Magyarul is kiírták, hogy „karácsonyi vásár” a kolozsvári vásárkapura

2019. november 29. 21:16

Egy héttel a megnyitó után magyarul is felkerült pénteken a „KARÁCSONYI VÁSÁR” felirat a Kolozsvár főterén lévő vásárkapura – számolt be közösségi oldalán a Musai-Muszáj. A kétnyelvűségért küzdő civil szervezet közlése szerint a kérésükre helyezték a szervezők a magyar feliratot.

Az intézkedés előzménye, hogy vásár megnyitása után a Musai-Muszáj felhívta a figyelmet a kétnyelvűség hiányára. A szervezet diszkriminációnak minősítette, hogy csak román nyelven üdvözlik a karácsonyi vásárra érkező kolozsváriakat.

A november 22-én megnyitott karácsonyi vásárnak egyébként – akár csak tavaly –, idén is van magyar nyelvű honlapja, ám a közösségi médiában román és angol nyelven kommunikálnak a rendezvénysorozatról.

Oláh Emese alpolgármester a Maszolnak korábban elmondta: a karácsonyi vásárt szervező cégnek a közterületekre vonatkozó többnyelvűség tekintetében ugyan nincs szerződéses kötelezettsége. Jómaga több alkalommal is felkérte már őket arra, hogy magyarul is kommunikáljanak. Hozzátette: idén elérték, hogy a rendezvénysorozat programját magyar nyelven is kifüggesszék a főtéren.

Kolozsvár önkormányzata 2017. júliusában döntött arról, hogy bérbeadja a főtér területét a karácsonyi vásárhoz. A kiírt pályázatra egyetlen ajánlat érkezett, amelyet el is fogadott a polgármesteri hivatal. A hivatallal szerződő cégcsoport öt évre nyerte el a jogot, hogy karácsonyi vásárt szervezzen Kolozsvár főterén. - a Maszol.ro portálról

maszol.ro