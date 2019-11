Szellemi Honvédő díjakat adott át a CÖF-CÖKA

2019. november 29. 21:24

Szellemi Honvédő díjakat adott át a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) Budapesten pénteken.

A "szellemi honvédők" és a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) ünnepi találkozóján Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke azt mondta, hogy bajtársként érkezett.



A magyar múltnak sajnos megkerülhetetlen öröksége az a "vajúdás", amely az istentagadó és az istenhívő, a birodalmi internacionalizmus és a nemzeti értékrend képviselői között zajlik évszázadok óta - hangoztatta Kövér László, rámutatva arra is, bár a történelmi korok, a díszletek változnak, a bajvívás kényszere marad.



A középkorban a bajvívásnak még voltak szabályai, de a modern világban már az a szabály, hogy nincs szabály - jegyezte meg.



A házelnök szerint magyar létmóddá változott a szellemi polgárháború. A jövő nemzedékeit nem lehet megóvni, csak felkészíteni a küzdelemre - tette hozzá.



Kövér László azt mondta: az egész világban zajló harc tétje, hogy az emberek meg tudják-e őrizni otthonukként az államukat, vagy "szellemi és politikai hajléktalanokká" válnak a saját szülőföldjükön.



A magyarok most úgy érzik, hogy olyan dolgok történnek a kontinensen, amilyeneket ők már megéltek. Ők ugyanis már megtanulhatták, hogy milyen következményekkel járnak az idegen gazdasági megszállási törekvések, vagy éppen a "szellemi gyarmatosítási kísérletek" - jelentette ki az Országgyűlés elnöke.



Szólt arról is, hogy Magyarországot tíz éve mély politikai, gazdasági és morális válság sújtotta. A posztkommunista hatalomgyakorlás során a rendőrség által elkövetett véres utcai erőszak a Kádár-rendszert idézte, a "devizás uzsoracsapda" családok százezreit juttatta a tönk szélére - mondta.



Azonban 2010-ben a magyar nemzet tagjai, a választópolgárok felébredtek, és az elmúlt kilenc évben csodát tettek. Ebben felbecsülhetetlen szerepet játszott a CÖF, amely megerősítette az emberek hitét az alázat, a felelősség, a hazaszeretet fontosságában - fogalmazott Kövér László.



Százezres lélekszámú Békemenetek mutatták fel a népakaratot, és sokan személyesen tapasztalhatták meg elődeik igazságát arról, hogy magyar és lengyel két jó barát - mondta.



"Politikai közösségünk, a Fidesz-KDNP szövetségének nevében köszönöm" mindazt, amit a CÖF a magyar demokrácia érdekében tett - hangoztatta.



Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumának elnöke elmondta, hogy CÖF-CÖKA tízéves múltra tekint vissza. Közösségük az összetartozást, a kölcsönös bizalmat testesíti meg.



A keresztényi szabadság megőrzése az európai civilizáció szent kötelessége. A határokat meg kell védeni a migránsoktól, ugyanakkor szolidaritást kell vállalni a rászorulókkal - jelentette ki Csizmadia László.



Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára azt mondta: az a jó civil, aki értéket és közösséget teremt, a CÖF-CÖKA pedig ezen elvek mentén működik. Brüsszelnek azt üzente, hogy Magyarországon él és virul a civil szféra.



Szellemi Honvédő díjat vehetett át két médiaszakember, Földi-Kovács Andrea és Németh Miklós Attila, továbbá Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, valamint Petán Péter, a Magyar Hírlap főszerkesztője. Emléklapot kapott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete.

MTI