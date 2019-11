Ausztria 2019: Conchita Wurst koncert lesz a bécsi székesegyházban

2019. november 29. 22:02

Christoph Schönborn osztrák bíboros ismét engedélyezett egy, az LMBT-lobbi által támogatott koncertet a bécsi Szent István katolikus székesegyházban.

Bécs érseke már harmadik alkalommal engedélyezte a LIFE+ szövetség számára, hogy a katedrális a helyszíne legyen az AIDS Világnapja alkalmából szervezett koncertnek, amely november 30-án, szombaton lesz.

A tavalyi rendezvényen, amelyen a bíboros is részt vett, egy homokos szerepeiről ismert félmeztelen színész szerepelt, üvöltő elektronikus zene és démonoknak öltözött figurák kíséretében.

Idén pedig a méltán elfeledett Conchita Wurst-ot, az Eurovíziós Dalfesztivál előadóját melegítette fel a helyi LMBT-szakszervezet. A rendezvény szervezője Gery Keszler homoszexuális aktivista megköszönte a bíborosnak, hogy engedélyezte a rendezvényt. Keszler azt várja, hogy sikeresek lesznek az AIDS-eseknek szánt adománygyűjtések és az idei koncertek.

A LifeSiteNews bécsi forrása elmondta, hogy Schönborn bíboros a homokosok utálatával akarja megszüntetni a Szent István-székesegyházat, mivel Gery Keszler az istenkáromló Life Ball homoszexuális adománygyűjtés – és orgia – szervezője, akinek most épp elfogyott a pénze. De mivel Schönborn bíboros közeli barátja, így tarthat rendezvényeket a székesegyházban.

Alexandrer Tschugguel keresztény aktivista szerint az osztrák katolikusok valóban nem szeretik, hogy a székesegyházat az LMBT ügy előmozdítására használják. Tschugguel, aki Ausztriában él hangsúlyozta, hogy Keszler az egyik legfontosabb LMBT-aktivista Ausztriában.

A Life Ball, amelyet Keszler 1992-ben alapított, Európa legnagyobb adománygyűjtője volt az AIDS/HIV kutatás és a hasonló jótékonysági szervezetek számára. Keszler azonban elvesztette a vállalati szponzorok támogatását a féktelen hedonizmusával és azzal, hogy állítólag jótékonysági adományokat használt fel pazar életmódjának finanszírozására.

Keszler ismert arról is, hogy nagyon durva ember, és sokszor felhasználta a katedrálist is az LMBT népszerűsítéséhez. Tshugguel elmondta azt is, hogy ő főleg Schönborn bíboros miatt aggódik, mert lehetővé teszi, hogy az LMBT-aktivisták a katolikusok gyönyörű bécsi katedrálisában akciózzanak.

Conchita Wurst, akinek valódi neve Thomas Neuwirth, 2017-ben beszédet is mondott a Stephansdom-ban, amikor Schönborn bíboros engedélyezte az LMBT-témájú imaszolgálatot. Itt szintén Keszler volt az esemény társszervezője.

Képforrás: 888.hu

Keszler egy vita során elárulta, hogy Schönborn 2018-ban megáldotta őt és homoszexuális partnerét egy privát vacsorán. Majd arra panaszkodott, hogy az áldás után a pezsgősüveg dugójával szétlőtték a kedvenc, drága Meissen-i porcelánját.

Ányos Miklós

888.hu