Megérkezett az évszakváltó hidegfront

2019. november 30. 09:01

Szombatra virradóan hidegfront vonult át fölöttünk, amely mögött az eddiginél jóval hidegebb levegő érkezett – olvasható a met.hu előrejelzéséből. Vasárnap reggelre a nyugalomba jutó hideg levegőben országos fagy várható, majd hétfőn vegyes halmazállapotú csapadék ér

Éjszaka fokozatosan csökken a felhőzet, legkésőbb északkeleten, és egyre kevesebb helyen alakul ki csapadék.

Szombaton felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel.

Néhol futó zápor is előfordulhat, de az Északi-középhegységben és a Bakonyban hózápor is lehet. Estétől az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, szombaton több helyen meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 9 fok között alakul. Hajnalra lehűl a levegő, -1 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet.

hirado.hu - met.hu