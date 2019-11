Esélyes Kolinda Grabar-Kitarovic újabb sikere a horvát elnökválasztáson

2019. november 30. 13:07

Kolinda Grabar-Kitarovic jelenlegi horvát államfő (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)

December 22-én lesz Horvátországban a hetedik államfőválasztás, melynek egyik legesélyesebb jelöltje Kolinda Grabar-Kitarovic, annak ellenére is, hogy népszerűsége most már ötödik hónapja csökken.

Különösen boldog karácsonya lehet majd a jelenlegi horvát államfőnek, ha december 22-én, az ország hetedik államfőválasztásán sikerül megszereznie az első helyet. Annyira azért várhatóan nem lesz boldog, mintha egyből a szavazatok felét is bezsebelné, hogy aztán második fordulót már ne is kelljen tartani, de még mindig Kolinda Grabar-Kitarovic számít a legesélyesebbnek. Akkor is, ha népszerűsége most már ötödik hónapja csökken.

Horvátországban hiába adja ugyanaz a tábor, jelesül a HDZ az állam- és a kormányfőt is, a két vezető viszonyát évek óta viták nehezítik. A miniszterelnök, Andrej Plenkovic ennek ellenére beszállt a kampányba Grabar-Kitarovic oldalán, és a legjobb választásnak nevezte őt.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1 Szemtől szembe című műsorában elmondta, ahogy közeledünk a választás időpontjához annál inkább kezdenek a választók tájékozódni és véleményüket is egyre markánsabban fogalmazzák meg. Hozzátette, az elmúlt fél évben csökkent Grabar-Kitarovic népszerűsége, és ezzel párhuzamosan erősödött a szélsőjobb jelöltje. A harmadik helyre befutó jelölt úgy tűnik, a baloldal jelöltje lesz.

A hagyományos pártok nehéz időszakot élnek meg

Orosz Anna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint a horvát politikai életben a hagyományos pártok nehéz időszakon mennek át, mivel népszerűségük és hitelességük egyre jobban megcsappan, ami az európai parlamenti választásokon is látszott, hiszen mind a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ), mind a Horvát Szociáldemokrata Párt rosszul szerepelt. A választások után ki is élesedtek azok az ellentétek, amelyek a horvát demokratikus közösséget belülről feszítették.

Orosz Anna elmondta, az államfőnek sok konfliktusa volt a kormányfővel úgy külpolitikai, mint belpolitikai kérdésekben. Hozzátette, a konfliktusban Kolinda Grabar-Kitarovic igyekezett magát minél kedvező helyzetbe hozni, ezért elmozdult a szélsőjobboldali retorika felé, így próbálva ezt a szavazószegmenst is megszólítani.

Valószínű, hogy a jelenlegi államfő megtarthatja pozícióját

A HDZ-nek alapvetően erős társadalmi pozíciója valószínűleg elég lesz ahhoz, hogy a jelenlegi államfő megtarthassa pozícióját – emelte ki Orosz Anna. Hozzátette, a választás első fordulója abból a szempontból érdekes lehet, hogy világossá válik, mennyire megosztott a jobboldal.

Ördögh Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Miroslav Skoro független jelölt, népszerű horvát énekes, üzletember és Kitarovic részben ugyanarra szegmensre próbál hatást gyakorolni. Hozzátette, ez azért következhetett be, mivel az általuk megszólított szavazók már kiábrándultak úgy a HDZ-ből, mint a Horvát Szociáldemokrata Pártból.

hirado.hu - M1