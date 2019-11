EMMI: a pedagógusok béremelése jövőre is folytatódik

2019. november 30. 14:01

A kormány megbecsüli a pedagógusokat és kész megvizsgálni további bérigényeiket – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a szombati Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) tüntetésre reagálva az MTI-vel.

A pedagógusok voltak az elsők, akik számára életpályaprogram és átfogó béremelési program indult – emelték ki a közleményben.

Emlékeztettek: a pedagógusok bére az elmúlt években átlagosan 50 százalékkal emelkedett, amelynek hatására jövőre már legalább 390 milliárddal többet költünk a pedagógusbérekre, mint 2010-ben.

A béremelés jövőre is folytatódik: mintegy 17 ezer kolléga bére a minősítésnek köszönhetően emelkedik, a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére pedig júliustól átlagosan 30 százalékkal nő, és már tárgyalja a kormány az iskolaigazgatók béremelésének előterjesztését is.

Hangsúlyozták: a minisztérium eddig is nyitottan állt a már hónapok óta zajló tárgyalásokhoz, és ezután is nyitott, kész megvizsgálni a további bérigényeket.

Rámutattak: a pedagógusok nem a kormány ellen, hanem a még magasabb bérekért tüntetnek, ezért felháborító, hogy a szombati rendezvényre az ellenzék és a Soros-hálózat is rátelepedett, és megint csak saját politikai céljaikhoz akarják felhasználni a pedagógusokat.

Teszik ezt úgy, hogy amikor Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányoztak, akkor több ezer pedagógust tettek utcára, elvettek tőlük egy havi bért, és az elmúlt években sem szavazták meg a pedagógus-béremeléshez szükséges pénzügyi forrásokat – idézte fel a minisztérium.

