Magyar származású elnöke lett az új-zélandi Munkáspártnak

2019. november 30. 16:54

A magát magyar-kiwinek nevező Claire Szabót választotta elnökévé szombaton az Új-Zélandon kormányzó Munkáspárt - jelentette a The New Zealand Herald című helyi lap.

A 41 éves Szabo a párt maori alelnökét, Tane Phillipset és a párt nyugati parti szervezetének tagját, Lorna Crane-t utasította maga mögé a pártelnöki szavazáson. Az angolszász rendszerben működő párt vezetője azonban továbbra is Jacinda Ardern kormányfő.

A kongresszushoz intézett írásos nyilatkozatában Szabo kiemelte, hogy egy menekült és egy ápoló gyermeke, egy pedagógus felesége, két kisgyermek dolgozó édesanyja, aki megérti a mindennapok kihívásait. Kitért arra is, hogy édesanyja gyakran dolgozott éjszakai műszakban, édesapja pedig a helyi önkormányzatnál dolgozott.

Önkormányzati házban laktak, amelyet egy idő után alkalmuk nyílt megvásárolni, és ez rádöbbentette arra, hogy mekkora különbség, ha az ember a saját otthonának a tulajdonosa is. Az új pártelnök eddig a szegényeknek házakat építő és lakhatást biztosító Habitat for Humanity nevű segélyszervezet vezetője volt. Leszögezte azt is, hogy alig várja, hogy "harcra késszé" tegye a pártot a 2020-as választásokra. Szabo édesapja 1956-ban menekült el Magyarországról.

A Munkáspárt elnöki széke azért üresedett meg, mert Nigel Haworth előző pártelnök szeptemberben lemondott, mert a párt szexuális zaklatási botrányba keveredett, és a miniszterelnök-pártvezető Ardern Haworth értésére adta, hogy szerinte nem megfelelően kezelte az ügyet. A szexuális zaklatás ügyében két vizsgálat is folyamatban van; egy a zaklatás ügyében, és egy másik annak feltárására, hogy a párt vezetése hogyan kezelte a panaszt.

MTI