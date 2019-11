NB I - Nyert az Újpest Pakson

2019. november 30. 21:07

Az Újpest 4-2-re nyert Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában, szombaton.

A Paks hetedik hazai mérkőzésén negyedszer maradt alul, és immár hat forduló óta nyeretlen a bajnokságban, ebben az időszakban egy döntetlen mellett ötödször szenvedett vereséget. Az Újpest hetedik idegenbeli mérkőzésén ötödször nyert.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

Paksi FC-Újpest FC 2-4 (0-1)



Paks, 1315 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Hahn (62.), Bor (85.), illetve Feczesin (21., 51.), Zsótér (60.), Pauljevic (77.)

sárga lap: Szabó J. (41.), Könyves (45.), illetve Heris (68.), Simon (80.)



Paks: Rácz - Kulcsár D., Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Windecker, Simon Á. (Kecskés, 70.), Balogh B. - Könyves, (Hahn, a szünetben), Böde, Remili (Bor, 78.)



Újpest FC: Banai - Pauljevic, Heris, Ristevski, Burekovic - Sankovic - Onovo (Szakály P., 85.), Nwobodo, Zsótér, Bjarnason (Simon, 61.) - Feczesin



A kezdés után a Paks volt valamivel aktívabb, a 20. percben Feczesin góljával mégis a vendégek szereztek vezetést. A kapott találat megfogta a hazaiakat, akiknek önbizalma visszaesett, így kiegyenlítődött a mezőnyjáték. A szünetig kevés lehetőség adódott, nem is változott az állás.

A fordulás után megvolt ugyan a hazai lendület, de ebből ismét a vendégek jöttek ki jobban, akik 15 perc alatt két helyzetüket is gólra váltották, Fecezsin a második gólját is megszerezte. A paksiak hibába szépítettek gyorsan, és próbáltak a folytatásban is kezdeményezni, támadójátékukat sok hiba jellemezte, így a kapura nem jelentettek veszélyt. Az Újpest a 77. percben döntötte el a találkozót, akkor Pauljevic egy kontra végén éles szögből volt eredményes. Hahn után a hajrában egy másik paksi cserejátékos, Bor is eredményes tudott lenni, de a hátralévő idő már kevés volt a házigazdáknak a további felzárkózáshoz.

MTI