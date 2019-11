EURO-2020 - A világ- és az Európa-bajnok is kétszer Budapesten játszik

2019. november 30. 22:32

A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését.

Mivel Budapest rendezői párja München, így ebben a négyesben szerepel még Németország, amely mindhárom találkozóját hazai pályán játszhatja.

Amennyiben a magyar válogatott a márciusi pótselejtezőn kijut a kontinensviadalra, akkor ezzel a három csapattal kerül egy kvartettbe, a világbajnokkal és az Európa-bajnokkal ráadásul hazai pályán küzdhetne meg. Kvalifikáció esetén a magyarok június 16-án Portugália ellen kezdenének, majd 20-án Franciaországgal játszanának, újabb négy nappal később pedig Németország vendégei lennének Münchenben.

"Mondtam már korábban is, hogy sosem volt szerencsém a sorsolásokon és ez ma is bebizonyosodott. Egyértelműen ez a legnehezebb csoport, amelybe kvalifikáció esetén kerülhettünk: három nálunk sokkal erősebb ellenfélről beszélünk, hiszen a 2016-os Európa-bajnokság négy elődöntőséből három a mi csoportunkban van, a negyedikkel pedig a selejtezők során játszottunk" - értékelte a sorsolást Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki leszögezte, nem szeretne ennyire előreszaladni, mert egyelőre a rájátszás két mérkőzésére kell koncentrálni.

Az olasz tréner szerint már a Bulgária elleni meccs sem lesz könnyű a pótselejtezőben, és ha azt megnyerik, akkor elképzelhető, hogy a "roppant erős" Izlanddal kell majd játszaniuk hazai pályán. A másik ellenfél a kijutásról döntő fináléban Románia lehet.

A Nemzetek Ligája A divíziójának pótselejtezőjéről még Izland és Bulgária kerülhet az F csoportba, de ha Románia nyerné a négyest, akkor rendezőként a részben bukaresti C csoportba kerülne, így a D divízió győztese jönne negyediknek a "halálcsoportba". A legalsó osztály pótselejtezőjében Koszovó, Fehéroroszország, Észak-Macedónia és Georgia érdekelt.

A sorsolás másik érdekessége az volt, hogy Horvátország és Anglia azonos négyesbe került, így "megismétlődik" a tavalyi világbajnokság elődöntője, amelyet hosszabbításban 2-1-re a későbbi ezüstérmes horvátok nyertek, akik most éppen a magyarok selejtezőcsoportjából jutottak ki első helyezettként. Az angoloknak másik ellenfelük, Csehország is ismerős lesz, mivel azonos selejtezőcsoportban szerepeltek. Így járt a spanyol és a svéd válogatott is.

A sorsoláson az is kiderült, hogy Rómában olasz-török nyitómeccsel veszi kezdetét június 12-én a rendhagyó Eb, amelyet 12 ország egy-egy városában rendeznek. Budapesten három csoportmeccs mellett június 28-án egy nyolcaddöntőt rendeznek. A legjobb 16 között az egyik budapesti fellépő a C csoport győztese lesz, ennek a négyesnek jelenleg Hollandia, Ukrajna és Ausztria a biztos tagja.



A 2020-as Eb csoportjai:

A csoport (Róma és Baku): Törökország, Olaszország, Wales, Svájc

B (Koppenhága és Szentpétervár): Dánia, Finnország, Belgium, Oroszország

C (Amszterdam és Bukarest): Hollandia, Ukrajna, Ausztria, a D divízió győztese, vagy Románia

D (London és Glasgow): Anglia, Horvátország, a C divízió győztese, Csehország

E (Bilbao és Dublin): Spanyolország, Svédország, Lengyelország, a B divízió győztese

F (München és Budapest/Puskás Aréna): A divízió győztese (kivéve Románia, mert akkor a D divízió győztese), Németország, Franciaország, Portugália



A pótselejtezők elődöntői (március 26.):

A divízió: Bulgária-Magyarország és Izland-Románia

B divízió: Bosznia-Hercegovina - Észak-Írország és Szlovákia-Írország

C divízió: Skócia-Izrael és Norvégia-Szerbia

D divízió: Georgia-Fehéroroszország és Észak-Macedónia - Koszovó

A finálékat március 31-én rendezik, a győztesek jutnak ki az Eb-re.

MTI