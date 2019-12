Elszólhatta magát a cenzúráról a párbeszédes Barabás Richárd

2019. december 1. 22:51

A Párbeszéd politikusa egy interjúban arról beszélt, hogy az önkormányzatoknál vannak olyan emberek, akik átnézik, mi megy ki a helyi lapban. Úgy fogalmazott: „a főszerkesztőt is ezért tarjuk”. Barabás Richárd szóvivő is volt Karácsony Gergely mellett, ezért az M1 megkereste a fővárosi önkormányzatot és a Párbeszédet, hogy megtudja: alkalmaznak-e cenzúrát. Választ egyelőre nem kaptak – hangzott el az M1-en.

„Az önkormányzat dolga, hogy ellenőrizze, mi megy ki az újságban” – erről beszélt a párbeszédes Barabás Richárd az ATV-ben. A mondatai elszólásnak tűnnek, és arra utalhatnak, hogy a Párbeszédnél nem ismeretlen fogalom a cenzúra.

A műsor DK-s vendége ezt észre is vette, és figyelmeztette rá Barabás Richárdot. Barabás Richárd erre finomított az elszólásán, de megerősítette, hogy meg kell nézni, mi fog kimenni.

Barabás Richárd évek óta elnökségi tag Karácsony Gergely pártjában, októberben az ellenzéki összefogás színeiben jutott be az újbudai önkormányzatba, ahol alpolgármester lett, és évekig ő volt a Párbeszéd szóvivője, Karácsony Gergely mellett.

Ezért Karácsony Gergelytől és a Párbeszédtől is megkérdezte az M1: egyetértenek-e azzal, hogy az önkormányzatoknál tartani kell olyan embert, aki átnézi, mi megy ki, és hogy ők maguk alkalmaznak-e cenzúrát. Választ egyelőre nem kaptak.

Pedig Karácsony Gergely láthatóan fontosnak tartja a sajtószabadságot, közösségi oldalán pár napja arról írt, hogy szerinte a sajtó szabadsága és sokszínűsége nélkül nincsen demokrácia. Azt is írta, hogy a főváros azzal tudja segíteni a sajtó szabadságát, ha piaci alapon jár el reklámügyben, és érvényesíti az állampolgárok információhoz fűződő jogait.

Barabás Richárd korábban többször is tüntetett a sajtószabadság mellett: több más párbeszédes politikussal a közmédia épületébe is bementek, mert szerintük az MTVA-nál sérül a független hírszolgáltatás. Ezért is ellentmondásos Barabás Richárd mostani elszólása.

„A jelenség korántsem elszigetelt” – erről írt a MédiaNapló című blog. A szerző szerint az újdonsült vezetők nem tudják, hogy mit kezdjenek az önkormányzati sajtóval. A szerző hozzáteszi: lebeszélné őket arról, hogy felelős vezetői kérdésnek tartsák a helyi cikkek elolvasását, mielőtt azok megjelennek.

hirado.hu - M1