Újabb jelentős drogfogás Budapesten

2019. december 2. 11:35

Több mint 1,3 kilogrammnyi, 26 millió forint értékű kokaint találtak a rendőrök egy csepeli műhelyben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint elfogták a két dílert, aki Németországból hozta be a kábítószert és a megbízójukat is. Utóbbik Erzsébetvárosban fogták el a készenléti rendőrök. A nyomozók a kokain mellett 43 kábítószergyanús tablettát és 5 gramm marihuánát találtak, emellett 18 millió forint értékű valutát és ékszereket is lefoglaltak. A bíróság elrendelte a három férfi letartóztatását.

police.hu